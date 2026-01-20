Αγωνία για το νερό στη σύσκεψη αγροτών και μπανανοπαραγωγών στην Πέγεια

Σε κλίμα έντονης ανησυχίας πραγματοποιήθηκε στην Πέγεια το απόγευμα της Δευτέρας σύσκεψη αγροτών και μπανανοπαραγωγών, με επίκεντρο το μέλλον του αγροτικού κόσμου της περιοχής και, κυρίως, την επάρκεια νερού τους επόμενους κρίσιμους μήνες.

Οι αγρότες εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τις ποσότητες νερού που θα τους διατεθούν, τονίζοντας ότι χωρίς άμεσες και επαρκείς λύσεις τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των καλλιεργειών τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη σημαντικής ενίσχυσης της παραγωγής νερού μέσω αφαλατώσεων, με τους παραγωγούς να καλούν το κράτος να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Στην σύσκεψη παρέστησαν ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου , εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων .

Οι παρευρισκόμενοι βουλευτές της επαρχίας Πάφου δεσμεύτηκαν να προωθήσουν τα αιτήματα των παραγωγών στο αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας, σε συνεννόηση και με το Τμήμα Υδάτων Πάφου, με στόχο την εξεύρεση άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων.