Πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης στο Νηπιαγωγείο Κισσόνεργας

Μια αξιόλογη κοινωνική δράση υλοποίησε φέτος, για πρώτη φορά, ο Σύνδεσμος Γονέων του Νηπιαγωγείου Κισσόνεργας «Γεώργιος Μιχαήλ», αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η αλληλεγγύη ξεκινά από τα μικρά αλλά ουσιαστικά βήματα.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, διανεμήθηκαν σχολικές φόρμες σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά του σχολείου, με στόχο τη στήριξη των οικογενειών και την ενίσχυση της ισότητας στο σχολικό περιβάλλον. Όπως αναφέρουν οι οργανωμένοι γονείς, βασική τους αρχή είναι ότι «κανένα παιδί δεν πρέπει να ξεχωρίζει».

Όλα τα παιδιά, όπως τονίζουν, αξίζουν ίσες ευκαιρίες, αξιοπρέπεια, φροντίδα και χαμόγελα. Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία καθοδηγεί και τη δράση του Συνδέσμου, ο οποίος επιδιώκει μέσα από πρακτικές ενέργειες να προσφέρει στήριξη και αγάπη σε κάθε παιδί.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία κατέστη εφικτή χάρη στην καθοριστική συμβολή της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Κισσόνεργας και του Πάτερ Ανδρέα, οι οποίοι ανέλαβαν εξ ολοκλήρου το κόστος της αγοράς των φορμών.

Ο Σύνδεσμος Γονέων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για τη γενναιόδωρη προσφορά και την εμπιστοσύνη που επέδειξαν. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στο προσωπικό του Νηπιαγωγείου, το οποίο στήριξε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια και αποδέχθηκε τη χρήση των σχολικών φορμών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης.

Μια συνεργασία που αποδεικνύει πως όταν σχολείο, γονείς και τοπική κοινωνία ενώνονται, το όφελος για τα παιδιά είναι πολλαπλό.