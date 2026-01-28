Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και του ΣΠΟΛΜΗΚ

Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2025 το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της σύνδεσης της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την επαγγελματική πράξη και την επιστημονική γνώση στον τομέα των πολιτικών μηχανικών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος εκπροσωπήθηκε κατά την τελετή υπογραφής από τον Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Δρ. Ιωάννη Μπελλο, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Joao Paulo Duarte Pereira da Conceicao Mendes, τον Επίκουρο Καθηγητή Βασίλειο Καμπερίδη, τον Λέκτορα Ιωσήφ Καπελλάκη και τον Λέκτορα Άνθο Ιωάννου.

Από πλευράς του ΣΠΟΛΜΗΚ, στη διαδικασία συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κυριάκος Τσιουπανής, η Α’ Αντιπρόεδρος κα Μύρια Λοϊζίδη Παπαναστασίου, καθώς και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Όλγα Αθηνοδώρου, εκπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου.

Όπως αναφέρεται η Συμφωνία καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων σε μια σειρά από σημαντικούς τομείς, όπως η πρακτική άσκηση και οι τοποθετήσεις φοιτητών, η υποστήριξη διπλωματικών και ερευνητικών εργασιών, η συνδιοργάνωση ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών δράσεων, η συνεργασία σε ερευνητικά και συμβουλευτικά έργα, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και η προώθηση ευκαιριών που ωφελούν τόσο τους φοιτητές όσο και το ακαδημαϊκό προσωπικό.

Η συγκεκριμένη συνεργασία ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος ως σύγχρονου χώρου εκπαίδευσης με σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβάλλει ουσιαστικά στη διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και τον επαγγελματικό κόσμο του κλάδου.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συνεχίζει να αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για ποιοτική εκπαίδευση, γνώση με εφαρμογή και ουσιαστική στήριξη των αποφοίτων του στην επαγγελματική τους πορεία, καταλήγει η ανακοίνωση.