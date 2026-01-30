Τα Δικαιώματα των πρώην Μητροπολιτών και η περίπτωση του πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού

Δικαιώματα έχουν οι πρώην Μητροπολίτες και μόνο στην περίπτωση καθαίρεσής τους δεν μπορούν να τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου και το άρθρο 15. Τα δικαιώματα αυτά αφορούν την αξιοπρεπή διαβίωση και τη βασική μέριμνα που οφείλει να παρέχει η Εκκλησία προς τους πρώην Ιεράρχες της.

Αυτή τη στιγμή, ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, από τον Μάιο του 2025 και εντεύθεν, διαμένει σε δωμάτιο εξωτερικού χώρου, στο πίσω μέρος της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου, το οποίο αποτελεί τον μοναδικό χώρο κατοικίας και διαμονής του, όπως ο ίδιος ανέφερε με επιστολή του στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τις συνθήκες υπό τις οποίες διαβιοί, παρά το ότι δεν έχει καθαιρεθεί και, συνεπώς, δεν έχει απολέσει τα δικαιώματα που απορρέουν από το καταστατικό πλαίσιο της Εκκλησίας.

Ακόμη και στην περίπτωση που δεν μαγειρεύουν στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, βάσει του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας, οφείλουν να παρέχονται σε πρώην Μητροπολίτες και Επισκόπους, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση του πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, διαμονή και διατροφή. Οι παροχές αυτές δεν αποτελούν προνόμια, αλλά θεσμοθετημένα δικαιώματα που διασφαλίζουν τον σεβασμό προς το αξίωμα που υπηρέτησαν.

Παρόμοιες περιπτώσεις, στις οποίες προσφέρθηκαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, διαμονή και διατροφή, είναι εκείνη του μακαριστού Χρυσάνθου, Μητροπολίτη Λεμεσού, καθώς και πιο πρόσφατα του Μητροπολίτη Κιτίου Χρυσοστόμου, ο οποίος απεβίωσε. Τα παραδείγματα αυτά επιβεβαιώνουν την πάγια πρακτική και την εφαρμογή του Καταστατικού Χάρτη.

Σημειώνεται επίσης ότι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας και πρώην προέδροι της Βουλής διαθέτουν οδηγούς και αστυνομικούς ασφάλεια, γεγονός που αναδεικνύει την αναγνώριση της προσφοράς τους από την Πολιτεία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι πρώην Μητροπολίτες διατηρούν τα δικαιώματά τους, με μοναδική εξαίρεση την άσκηση διοίκησης, η οποία τους αφαιρείται μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα.

Μόνο οι καθαιρεμένοι Μητροπολίτες δεν τυγχάνουν τέτοιων ωφελημάτων, καθώς η καθαίρεση συνεπάγεται την πλήρη απώλεια των δικαιωμάτων αυτών, κάτι που δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση.

Σημειώνεται πως αυτά τα δικαίωματα για απολαβές των πρώην Αρχιεπίσκοπος, Μητροπολιτών και Επισκόπτων καθορίζονταν και από τους καταστατικούς χάρτες της Εκκλησίας της Κύπρου του 1914 του αναθεωρημένου Καταστατικού το 1980 και του τελευταίου αναθεωρημένου Καταστατικού το 2010.