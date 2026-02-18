Αθώωση Συλλούρη - Τζιοβάννη: Θα ασκήσει έφεση επί της απόφασης η Νομική Υπηρεσία - «Μάρτυρας δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του»

Η Νομική Υπηρεσία προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της χθεσινής απόφασης του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, με την οποία αθωώθηκαν ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης και ο πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ Χριστάκης Τζιοβάνης, στο πλαίσιο της υπόθεσης που συνδέεται με το βίντεο του διεθνούς τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων.

Την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας γνωστοποίησε η υπεύθυνη επικοινωνίας της Υπηρεσίας και Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Πολίνα Ευθυβούλου, κατά τη διάρκεια σημερινής δημοσιογραφικής διάσκεψης.

Γιατί το βίντεο δεν παρουσιάστηκε ως μαρτυρία;

Η κα Ευθυβούλου, αφού χαρακτήρισε εύλογες τις απόριες του κόσμου, ειδικά όσον αφορά το βίντεο που δεν παρουσιάστηκε ως νομική μαρτυρία, εξήγησε πως για να παρουσιαστεί κάποια μαρτυρία, αυτή πρέπει να είναι νόμιμη, λέγοντας ότι αν είναι προϊόν παράνομης ενέργειας δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως μαρτυρία. Ένα προϊόν ηχογράφησης ή βιντεοσκόπησης χωρίς την συγκατάθεση του συνομιλητή δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως μαρτυρία, υπέδειξε.

Απειλές κατά του μάρτυρα

Επιπλέον, η κα Ευθυβούλου προχώρησε στην ανάγνωση της δήλωσης της δικηγόρου της Δημοκρατίας από τα πρακτικά για την μη παρουσίαση δύο μαρτύρων των οποίων η μαρτυρία ήταν ουσιώδης. Από τους δύο μάρτυρες για την υπόθεση, ο ένας δεν διαμένει στην Δημοκρατία, ο άλλος την εγκατέλειψε τον Οκτώβριο του 2024 ξαφνικά, όταν πήγε στην Βρετανία εσπευσμένα για λόγους υγείας. Τον Ιανουάριο του 2025 έδινε απαντήσεις σε ερωτήσεις που διαφοροποιούσε την θέση που είχε εκφράσει. Στις 9/1/2025 ο μάρτυρας έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα και έκανε αναφορά για απειλές κατά της ζωής του. Σημειώνεται πως η δικηγόρος της Δημοκρατίας προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του, ο μάρτυρας επανειλημμένως αρνήθηκε και επικαλέστηκε προβλήματα υγείας για να μην δώσει μαρτυρία στο δικαστήριο. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, έφτασε στο σημείο να αναφέρει ότι θα απενεργοποιήσει το κινητό του για να αποφύγει την επικοινωνία. Επιπρόσθετα, δεν είχε πρόθεση να δώσει μαρτυρία μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ενημέρωσαν οι βρετανικές Αρχές.

Όσον αφορά τον δεύτερο μάρτυρα, μετά από αρκετές προσπάθειες που έγιναν για εξασφάλιση κατάθεσης του, ταξίδεψε τον Απρίλιο του 2021 και έδωσε δύο καταθέσεις. Πριν την καταχώρηση της υπόθεσης, δήλωσε γραπτώς προθυμία να δώσει μαρτυρία. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2024 απάντησε ότι δεν ήταν πρόθυμη να δώσει μαρτυρία στο δικαστήριο, έγιναν προσπάθειες για τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά δεν μπορούσε να υπάρξει επαφή μαζί της. Μετά από όλα τα πιο πάνω, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης έδωσε οδηγία για αναστολή των κατηγοριών 4 και 5.

Από την πλευρά της, η κα Ευθυβούλου, ανέφερε ότι «ως Νομική Υπηρεσία, διαφωνούμε με τον τρόπο προσέγγισης του πρωτόδικου Δικαστηρίου». Σε σχετική ερώτηση, η κα Ευθυβούλου σημείωσε πως «υπάρχουν νομικά σφάλματα στην απόφαση και για αυτό πάμε σε έφεση».

Απειλές κατά λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας

Υπέδειξε δε, ότι «χειριζόμαστε υποθέσεις εγκλήματος και ουαι και αλίμονο αν η κοινωνία δεν μας στηρίξει». Ανέφερε ότι λειτουργοί της Υπηρεσίας δέχονται απειλές και κοιτάζουν κάτω από τα αυτοκίνητα τους, αφού αρκετοί στο παρελθόν έγιναν δέκτες εγκληματικών ενεργειών. Οι άνθρωποι της Νομικής Υπηρεσίας, σημείωσε, δουλεύουν μέσα στο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης, κάποιες υποθέσεις θα της χάσουν κάποιες όχι, και αφού σταθμίσουν τα δεδομένα αποφασίζουν αν θα ασκηθεί δίωξη. Σημείωσε επίσης, πως δεν είναι αυτοσκοπός οι καταδίκες. «Αυτό που ζητούμε», είπε, «είναι η ορθή απονομή δικαιοσύνης».

Η κα Ευθυβούλου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε πως δεν είναι η πρώτη φορά που μάρτυρας δέχεται απειλές. Υπάρχει, ανέφερε, σύστημα προστασίας μαρτύρων, και όποιος νιώσει απειλή μπορεί να ζητήσει προστασία. Μηχανισμοί υπάρχουν, όπως είπε, αλλά εξαρτάται από τον μάρτυρα αν θέλει να δώσει παραπάνω σχετικά στοιχέια.

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως «νιώθουμε ως λειτουργοί ότι δημοσιογράφοι και τα πολιτικά κόμματα έχουν βγει και αποδομούν τους λειτουργούς», κάτι που χαρακτήρισε επικίνδυνο, και πρόσθεσε πως «αν δεν βγούμε μπροστά θα καταρρεύσει το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης». «Δεν μπορούν με εικασίες να μηδενίζουν την δουλεία μας», τόνισε η κα Ευθυβούλου. Κάλεσε δε τον κόσμο να κρίνει να έχει αντικειμενική εικόνα και να αποφασίσει αντικειμενικά για την δουλειά των λειτουργών».

Υπήρξαν, σημείωσε σε άλλο σημείο, τεράστιες και περίπλοκες υποθέσεις που οδηγήθηκαν σε καταδίκες. Διευκρίνισε δε ότι το ανακριτικό έργο δεν γίνεται από την Νομική Υπηρεσία αλλά από τις ανακριτικές αρχές. Πρόσθεσε πως τα οικονομικά εγκλήματα είναι δύσκολο να εξακριβωθούν.

Aπό την πλευρά του ο Ανδρέας Αριστείδης, ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, υπέδειξε σε παρέμβαση του ότι είναι συντριπτικό το ποσοστό καταδικών που έχει πετύχει η Νομική Υπηρεσία.

Λαμβάνοντας εκ νέου τον λόγο η κα Ευθυβούλου ανέφερε πως «είναι λάθος μας που δεν παρουσιάζουμε στατιστικά για υποθέσεις που καταλήγουν σε καταδίκες». Επιστρέφοντας στην υπόθεση Αl Jazeera, σημείωσε πως «θέση μας είναι ότι δεν υπήρχε κανένα κενό στις μαρτυρίες».

Σχετικά άρθρα: