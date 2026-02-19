Βενετία: Τα ψάρια βγήκαν στην στεριά και πλημμύρισαν τα σοκάκια της πόλης – Το σπάνιο φαινόμενο acqua alta

Μία σπάνια έκπληξη περίμενε τους κατοίκους, αλλά και τους τουρίστες της Βενετίας, όταν τα σοκάκια της πόλης γέμισαν ξαφνικά με ψάρια εξαιτίας της παλίρροιας.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, οι κάτοικοι παρακολουθούν έκπληκτοι τον αγώνα επιβίωσης εκατοντάδων ψαριών σε ρηχά νερά, ως αποτέλεσμα τους σπάνιου φαινομένου acqua alta (υψηλό νερό) που έκανε την εμφάνισή του τα ξημερώματα της Πέμπτης 919/2/2026), πλημμυρίζοντας τους δρόμους της Βενετίας όχι μόνο με νερό, αλλά και με ψάρια που προσπαθούσαν να επιβιώσουν.

Footage from residents in Venice, Italy shows large numbers of fish swimming through shallow water in the street during this winter's high tide. pic.twitter.com/aRRerBKyGj — The Washington Post (@washingtonpost) February 18, 2026

Όπως είναι πλέον γνωστό για λίγες μέρες κάθε χρόνο, μεταξύ των μηνών Οκτωβρίου και Ιανουαρίου, η στάθμη του νερού της Βενετίας ανεβαίνει και πολλά σημεία της πόλης πλημμυρίζουν. Μάλιστα όταν εμφανίζεται το φαινόμενο acqua alta, η πλατεία του Αγίου Μάρκου που είναι το χαμηλότερο σημείο της πόλης, γίνεται ένα με τη λιμνοθάλασσα.

Τι είναι το φαινόμενο acqua alta

Όταν μια αστρονομική παλίρροια συμπίπτει με έναν ισχυρό νοτιοανατολικό άνεμο («scirocco»), χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση και τα κυματιστά ρεύματα της Αδριατικής («seiche»), η στάθμη του νερού στη Βενετία ανεβαίνει και οι χαμηλότερες περιοχές της πόλης πλημμυρίζουν.

Αυτό είναι η acqua alta, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με μια πραγματική πλημμύρα, καθώς είναι ένα εντελώς φυσικό και φυσιολογικό φαινόμενο. Η στάθμη του νερού ανεβαίνει σταδιακά κατά λίγα εκατοστά και διαρκεί μόνο για μερικές ώρες, πριν η παλίρροια υποχωρήσει και τα κανάλια επιστρέψουν στο φυσιολογικό.

Η αστρονομική παλίρροια είναι η περιοδική ανύψωση και υποχώρηση της στάθμης της θάλασσας, που προκαλείται από τις βαρυτικές δυνάμεις της Σελήνης και του Ήλιου σε συνδυασμό με την περιστροφή της Γης.

Πηγή: newsit.gr