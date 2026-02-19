ΑΚΕΛ: Ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας έπρεπε να είχαν παραιτηθεί προ πολλού

Ανακοίνωση με έντονη κριτική προς τη Γενική Εισαγγελία εξέδωσε το ΑΚΕΛ, με αφορμή την αναφορά εκπροσώπου της για απειλή κατά της ζωής μάρτυρα, σε σχέση με την προχθεσινή απόφαση του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, η συγκεκριμένη αναφορά εγείρει τεράστια ερωτήματα για το κράτος δικαίου και το σύστημα δικαιοσύνης στον τόπο. Το κόμμα υποστηρίζει ότι η ίδια η Εισαγγελία οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις για τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε προκειμένου να ερευνήσει την καταγγελία και να διασφαλίσει την προστασία του μάρτυρα και της διαδικασίας. Όπως τονίζεται, μια τέτοια αναφορά δεν μπορεί να παραμένει χωρίς διερεύνηση, εξηγήσεις και λογοδοσία.

Παράλληλα, το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι η κυπριακή κοινωνία συνεχίζει να απαιτεί κάθαρση και τιμωρία όλων όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων», από τα χαμηλότερα επίπεδα μέχρι και τον βασικό πρωταγωνιστή του προγράμματος, τον τέως Πρόεδρο.

Το κόμμα επικρίνει, επίσης, τον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, κάνοντας λόγο για επιλογή να τοποθετούνται δημόσια λειτουργοί αντί να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη για τη γενικευμένη και πολύχρονη απαξίωση της Εισαγγελίας. Όπως αναφέρεται, οι λειτουργοί δεν είναι αυτοί που πρέπει να συγκρούονται με την κοινωνία και την κριτική της, αλλά οι προϊστάμενοί τους, οι οποίοι με τους χειρισμούς τους σε σειρά υποθέσεων έχουν προσβάλει το αίσθημα δικαίου και έχουν οδηγήσει ακόμη και σε καταδίκες της Κύπρου από το ΕΔΑΔ.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος και για σύγκρουση συμφέροντος που βαραίνει το «δίδυμο» της Εισαγγελίας, επισημαίνοντας ότι και οι δύο είχαν διατελέσει υπουργοί σε κυβέρνηση της οποίας τα σκάνδαλα – μεταξύ άλλων τα «χρυσά διαβατήρια», το «μαύρο βαν», ο Συνεργατισμός και το Βασιλικό – παραμένουν, όπως αναφέρεται, ατιμώρητα.

Καταληκτικά, το ΑΚΕΛ υποδεικνύει ότι ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας έπρεπε να είχαν παραιτηθεί εδώ και καιρό.