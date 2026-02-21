Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βραβεύτηκαν οι νικήτριες ομάδες για το Κυνήγι του Θησαυρού του Παφίτκου Καρναβαλιού 2026

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με επιτυχία και μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο Κυνήγι του  Θησαυρού του Παφίτικου Καρναβαλιού 2026 , στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου , ακολούθησε η βράβευση των νικήτριων ομάδων αυτή την εβδομάδα, ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με την μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00.

Μικροί καρναβαλιστές έζησαν μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη γρίφους, δοκιμασίες, δράση και δημιουργικό παιχνίδι, σε ένα κλίμα χαράς και ομαδικότητας στο πλαίσιο της εκδήλωσης για το Κυνήγι του Θησαυρού.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο του Μασκέ Πάρτυ στην Πλατεία Κέννεντυ, όπου ανακοινώθηκαν οι ομάδες που διακρίθηκαν για την ευρηματικότητα, τη συνεργασία και το αγωνιστικό τους πνεύμα.

Οι νικήτριες ομάδες είναι 1η θέση εξασφάλισαν οι Straw Hats, 2η θέση οι μικροί εξερευνητές και 3η θέση ισοβαθμία οι χαμογελαστοί εξερευνητές &Candy Girls.

Ο Δήμος Πάφου σε σχετική του ανακοίνωση εκφράζει θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν, καθώς και στους γονείς, εκπαιδευτικούς και εθελοντές που στήριξαν τη διοργάνωση και συνέβαλαν στη δημιουργία μιας όμορφης και ασφαλούς αποκριάτικης εμπειρίας για τα παιδιά.

Το Παφίτικο Καρναβάλι 2026 συνεχίζεται δυναμικά, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια χρονιά ότι αποτελεί θεσμό χαράς, δημιουργίας και συλλογικής συμμετοχής για ολόκληρη την πόλη.

