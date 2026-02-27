Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συζήτηση για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη Cyta, με φόντο τη δυνατότητα δραστηριοποίησής της στον τομέα της Ενέργειας. Ο Οργανισμός καταθέτει δημόσια τα βασικά σημεία της προσέγγισής του, επιχειρώντας να απαντήσει στις ενστάσεις.

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκε για το θέμα ως εξής:

Με αφορμή τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή για την επικαιροποίηση του θεσμικού της πλαισίου, η Cyta παραθέτει τα βασικά δεδομένα που αφορούν την προτεινόμενη δραστηριοποίησή της στον τομέα της Ενέργειας.

1. Η αγορά Ενέργειας χρειάζεται ίσους όρους για όλους.

Η ενεργειακή αγορά λειτουργεί ήδη σε συνθήκες ανταγωνισμού, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από έναν τομείς. Η Cyta ζητά να έχει τις ίδιες δυνατότητες που ισχύουν για τους υπόλοιπους παρόχους. Η επικαιροποίηση του νόμου της αποκαθιστά την ίση μεταχείριση και διασφαλίζει την εφαρμογή των ίδιων κανόνων ανταγωνισμού για όλους.

2. Στο επίκεντρο βρίσκεται το όφελος του πολίτη.

Η στρατηγική της Cyta είναι στοχευμένη και αφορά καταναλωτές που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε ιδιόκτητες ενεργειακές λύσεις, όπως ενοικιαστές, κάτοικοι πολυκατοικιών και μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά. Η απόφαση της Βουλής θα καθορίσει αν οι πολίτες αυτοί θα έχουν πρόσβαση σε πιο προσιτή, πράσινη Ενέργεια.

3. Η συμμετοχή της Cyta ενισχύει την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η Cyta θα συνεργαστεί με παραγωγούς ΑΠΕ και θα επενδύσει σταδιακά σε ιδιοπαραγωγή και αποθήκευση. Η παρουσία της μπορεί να επιταχύνει νέες επενδύσεις και να διευρύνει την πρόσβαση σε καθαρή, οικονομικότερη Ενέργεια. Η ενεργειακή μετάβαση προχωρά με διαφάνεια και ισότιμους κανόνες συμμετοχής.

4. Η αγορά ρυθμίζεται από την αρμόδια Αρχή.

Η δραστηριοποίηση της Cyta θα πραγματοποιηθεί με πλήρη συμμόρφωση προς το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι τιμές και οι όροι καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή και τις θεσμοθετημένες διαδικασίες. Η Cyta επιδιώκει ισότιμη συμμετοχή, υπό τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται για κάθε πάροχο.

5. Η σύγχρονη οικονομία συνδέει Ενέργεια και Τεχνολογία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αγορές Ενέργειας και Τεχνολογίας συγκλίνουν, διαμορφώνοντας ολοκληρωμένα οικοσυστήματα υπηρεσιών που προσφέρουν νέες επιλογές και μετρήσιμα οφέλη στους πολίτες. Η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική με θεσμική ωριμότητα και στρατηγική προσαρμογή.

+1 Αλήθεια:

Η Cyta έχει διαχρονικά συνδεθεί με την εξέλιξη και την πρόοδο της Κύπρου. Με μετρήσιμη συνεισφορά στην οικονομία και διεθνώς αναγνωρισμένη παρουσία, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η ίδια αξιοπιστία μπορεί να ενισχύσει και τον τομέα της Ενέργειας, προσφέροντας περισσότερες επιλογές, διαφάνεια και ουσιαστικό όφελος για τον πολίτη.