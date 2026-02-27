Η πρόταση νόμου ΔΗΚΟ για ρύθμιση εκποιήσεων- Τι προβλέπει

Πρόταση νόμου στη Βουλή, με την οποία εισηγείται να δοθεί η δυνατότητα στο Ανώτατο Δικαστήριο για να διορίσει ειδικούς δικαστές για την επίλυση χρηματοπιστωτικών διαφορών, κατέθεσε χθες στη βουλή το ΔΗΚΟ.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι ειδικοί δικαστές θα μπορούν να εκδικάζουν υποθέσεις, που αφορούν διαφορές μεταξύ δανειοληπτών, εγγυητών και πιστωτών και θα περιλαμβάνουν διαφορές για το ύψος του δανείου, το χρεωστικό υπόλοιπο, καταχρηστικές ρήτρες, ή και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει από τη σύμβαση αναμεταξύ του δανειολήπτη και του πιστωτή.

Στα πλαίσια της εκδίκασης της υπόθεσης ο ενυπόθηκος οφειλέτης (ο δανειζόμενος) θα δικαιούται να ζητήσει παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης και το δικαστήριο θα δικαιούται να εκδίδει διάταγμα παραμερισμού της ειδοποίησης για 9 μήνες.

Μετά από τους 9 μήνες ο ενυπόθηκος πιστωτής (ο δανειστής) θα δικαιούται να προχωρήσει με νέα ειδοποίηση εκποίησης, εκτός φυσικά και εάν το Δικαστήριο θα αποφασίσει διαφορετικά.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, με αυτή την λύση:

1. και επειδή οι ειδικοί δικαστές θα είναι εξειδικευμένοι δικαστές, θα εκδικάζονται γρήγορα αυτές τις υποθέσεις.

2. Ο δανειολήπτης ⁠θα μπορεί να παραμερίζει την ειδοποίηση εκποίησης και επομένως θα μπορεί να διαπραγματευτεί το χρέος του.

3. Το χρονοδιάγραμμα των 9 μηνών θα λειτουργεί εποικοδομητικά για την διευθέτηση της υπόθεσης που είναι και το ζητούμενο.

«Με αυτό τον τρόπο όλες οι πλευρές θα έχουν κίνητρο έτσι ώστε, είτε η υπόθεση να εκδικαστεί γρήγορα, είτε να συμβιβάζεται», σημείωσε.

«Με την προτεινόμενη τροπολογία και με τη συνεργασία της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας, διευθετείται ολοκληρωτικά το μείζον ζήτημα των εκποιήσεων, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε, να επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες και να αποτρέπεται η κατάχρηση του συστήματος από κακόπιστους κακοπληρωτές», τόνισε.