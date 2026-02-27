Οριακή αύξηση 0,2% στις τιμές βιομηχανίας τον Ιανουάριο

Οριακή ετήσια αύξηση σημείωσαν τον Ιανουάριο ο τιμές στον τομέα της βιομηχανίας, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιανουάριο 2026 έφτασε στις 122,1 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 0,6% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 0,2%.

Τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025 ο δείκτης σημείωσε αύξηση στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών κατά 1,9%, στα μεταλλεία και λατομεία κατά 0,4% και στη μεταποίηση κατά 0,2%, ενώ σημείωσε μείωση στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 4,4%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (7,9%), της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (0,9%) και της μεταποίησης (0,6%), ενώ μείωση παρατηρείται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-2,1%).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (5,0%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,3%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (1,6%), στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (0,8%) και στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (0,6%), ενώ σημειώθηκε μείωση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-0,3%) και στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-0,3%).