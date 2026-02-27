Καύσιμα: Αύξηση 3,5% στις πωλήσεις από πρατήρια τον Ιανουάριο

Αυξημένες καταγράφηκαν τον Ιανουάριο οι πωλήσεις καυσίμων από τα πρατήρια, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 3,5% φθάνοντας στους 58.500 τόνους.

Άνοδος καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (175,3%) και σε αεροπλάνα (23,2%), καθώς και στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (25,2%), υγραερίου (13,4%) και ασφάλτου (13,2%).

Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στις πωλήσεις ελαφρού και βαρέος μαζούτ (-62,3% και -12,1%, αντίστοιχα) και πετρελαίου κίνησης (-1,6%). Οι πωλήσεις βενζίνης παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες (+0,3%).

Οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 118.460 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 11,2% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025.

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 σημείωσαν πτώση 3,9%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-10,0%), καθώς και οι πωλήσεις βενζίνης (-13,1%) και πετρελαίου κίνησης (-11,9%). Αντίθετα, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (15,6%).

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Ιανουαρίου 2026 μειώθηκαν κατά 33,0% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.