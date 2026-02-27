Ενημέρωση Ελληνικών επιχειρήσεων για το νέο Φορολογικό Σύστημα της Κύπρου

Το νέο Φορολογικό Σύστημα της Κύπρου που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα παρουσιαστεί σε επιχειρήσεις και επενδυτικούς οργανισμούς της Ελλάδας.

Η παρουσίαση, που οργανώνεται από την Εταιρεία FMW Financial Media Way, θα γίνει την Παρασκευή 6 Μαρτίου και ώρα 10:00-14:30 στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Θεοχαράκη (Βασιλίσσης Σοφίας 9 και Μέρλιν 1) στο κέντρο της Αθήνας (απέναντι από τη Βουλή).

Στόχος της εκδήλωσης είναι η αναλυτική ενημέρωση των επιχειρήσεων της Ελλάδας για τις τελευταίες αλλαγές που σημειώθηκαν στο Φορολογικό Σύστημα της Κύπρου καθώς οι ελληνικές επενδύσεις προς την Κύπρο βρίσκονται σε συνεχή άνοδο.

Την κύρια παρουσίαση του νέου Φορολογικού Συστήματος θα κάνει ο Έφορος Φορολογίας κ. Σωτήρης Α. Μαρκίδης, ενώ Ελεγκτικοί και Νομικοί Οίκοι θα παρουσιάσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στις επιχειρήσεις της Ελλάδας και στους ελλαδίτες επενδυτές.

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα κ. Σταύρος Αυγουστίδης, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Σταύρος Σταύρου και ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας κ. Ιωσήφ Ιωσήφ, ενώ ομιλητές θα είναι:

•Πρόεδρος του Enterprise Greece και Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Δημήτριος Σκάλκος

•Εκπρόσωπος του Invest Cyprus

•Πρόεδρος του ΣΕΛΚ κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου

•Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ. Μιχάλης Βορκάς

Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα της Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα, του ΚΕΒΕ, του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας και του Invest Cyprus.

Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης είναι η Νομική εταιρεία George Z. Georgiou & Associates LLC, αργυροί χορηγοί η Deloitte, η Frangos Low και η Nobel και Ioannides Demetriou LLC. Υποστηρικτής της εκδήλωσης είναι ο CYFA. Χορηγοί της εκδήλωσης είναι το ΑΠΕ-ΜΠΕ και η οικονομική ιστοδελίδα www.nomisma.com.cy

Οι ενδιαφερόμενοι για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη διοργανώτρια εταιρεία FMW Financial Media Way στο τηλ. Κύπρος 22-342005, στο τηλ. Αθήνα 210-7244293 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fmw.com.cy

Σημειώνεται ότι η είσοδος για παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι δωρεάν, αλλά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν από πριν τη συμμετοχή τους.