Νέο μήνυμα Αμπντουλάχ Οτσαλάν: «Η περίοδος της πολιτικής που βασίζεται στη βία κλείνει»

Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM ανακοίνωσε ότι, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έκκληση της 27ης Φεβρουαρίου για διάλυση του PKK, δημοσιοποιήθηκε νέο μήνυμα από τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν σχετικά με την πορεία της διαδικασίας.

Στο μήνυμα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «η περίοδος της πολιτικής που βασίζεται στη βία κλείνει», ενώ γίνεται λόγος για «πολιτική επιλογή» της οργάνωσης και για «δήλωση πνευματικής συμφιλίωσης με τη Δημοκρατία» μέσω της απόφασης διάλυσης. Παράλληλα, διατυπώνεται κάλεσμα προς «όλες τις πλευρές να αναλάβουν ευθύνη», με επισήμανση ότι κινήσεις με γνώμονα «στενά πολιτικά συμφέροντα» αποδυναμώνουν τη διαδικασία.

Η συμπρόεδρος του DEM Parti, Τουλάι Χατιμογουλάρι, δήλωσε ότι «η ευθύνη βρίσκεται πλέον στην Κυβέρνηση», ζητώντας την άμεση διαμόρφωση πολιτικής και τον καθορισμό σαφούς οδικού χάρτη για τα επόμενα βήματα.

