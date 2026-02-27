Ρωσικά πλήγματα σε λιμάνι της Οδησσού - Τοπική κατάπαυση πυρός στη Ζαπορίζια για επισκευές

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Νέο μήνυμα Αμπντουλάχ Οτσαλάν: «Η περίοδος της πολιτικής που βασίζεται στη βία κλείνει»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η συμπρόεδρος του DEM Parti, Τουλάι Χατιμογουλάρι, δήλωσε ότι «η ευθύνη βρίσκεται πλέον στην Κυβέρνηση», ζητώντας την άμεση διαμόρφωση πολιτικής και τον καθορισμό σαφούς οδικού χάρτη για τα επόμενα βήματα.

Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM ανακοίνωσε ότι, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έκκληση της 27ης Φεβρουαρίου για διάλυση του PKK, δημοσιοποιήθηκε νέο μήνυμα από τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν σχετικά με την πορεία της διαδικασίας.

Στο μήνυμα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «η περίοδος της πολιτικής που βασίζεται στη βία κλείνει», ενώ γίνεται λόγος για «πολιτική επιλογή» της οργάνωσης και για «δήλωση πνευματικής συμφιλίωσης με τη Δημοκρατία» μέσω της απόφασης διάλυσης. Παράλληλα, διατυπώνεται κάλεσμα προς «όλες τις πλευρές να αναλάβουν ευθύνη», με επισήμανση ότι κινήσεις με γνώμονα «στενά πολιτικά συμφέροντα» αποδυναμώνουν τη διαδικασία.

Η συμπρόεδρος του DEM Parti, Τουλάι Χατιμογουλάρι, δήλωσε ότι «η ευθύνη βρίσκεται πλέον στην Κυβέρνηση», ζητώντας την άμεση διαμόρφωση πολιτικής και τον καθορισμό σαφούς οδικού χάρτη για τα επόμενα βήματα.

ΚΥΠΕ

Tags

ΔΙΕΘΝΗΤΟΥΡΚΙΑΟΤΣΑΛΑΝΟτσαλάν

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα