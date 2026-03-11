Δεύτερη σύλληψη για κλοπή μοτοσικλέτας και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης

Σε δεύτερη σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής μοτοσικλέτας και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία χθες το απόγευμα εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, άντρας ηλικίας 38 ετών.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί στις 8 Μαρτίου άντρας ηλικίας 31 ετών, ο οποίος τελεί υπό τετραήμερη κράτηση, βάσει διατάγματος που εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου στις 9 Μαρτίου, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται.