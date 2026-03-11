ΒΙΝΤΕΟ: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 16 ιρανικά σκάφη ναρκοθέτησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Δεύτερη σύλληψη για κλοπή μοτοσικλέτας και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σε δεύτερη σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής μοτοσικλέτας και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία χθες το απόγευμα εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, άντρας ηλικίας 38 ετών. 

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί στις 8 Μαρτίου άντρας ηλικίας 31 ετών, ο οποίος τελεί υπό τετραήμερη κράτηση, βάσει διατάγματος που εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου στις 9 Μαρτίου, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα