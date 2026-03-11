Χωρίς πυξίδα η διαχείριση της κρίσης: Αβεβαιότητα για την κατεύθυνση κυβερνητικής στρατηγικής για αφθώδη πυρετό

Αβεβαιότητα συνεχίζει να επικρατεί ως προς το ποια κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσει η κυβερνητική στρατηγική για τον περιορισμό της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, ο οποίος, μετά την αύξηση των μολυσμένων μονάδων σε 38, σπέρνει τον τρόμο για ασύλληπτο εκτροχιασμό. Την ίδια ώρα που ο χρόνος τρέχει εις βάρος χιλιάδων ζώων -13.500 περίπου έχουν θανατωθεί μέχρι στιγμής, ενώ έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από άλλες 10.000 θανατώσεις- των κτηνοτρόφων και της οικονομίας, το πλάνο του Υπουργείου Γεωργίας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου αμφιταλαντεύεται μεταξύ δύο σχολών σκέψης, όπως διαφάνηκε στη χθεσινή τρίωρη συζήτηση της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής. Από τη μία, είναι η συνέχεια των μαζικών θανατώσεων σε μολυσμένες μονάδες, όπως υπ...