Αβεβαιότητα συνεχίζει να επικρατεί ως προς το ποια κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσει η κυβερνητική στρατηγική για τον περιορισμό της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, ο οποίος, μετά την αύξηση των μολυσμένων μονάδων σε 38, σπέρνει τον τρόμο για ασύλληπτο εκτροχιασμό. Την ίδια ώρα που ο χρόνος τρέχει εις βάρος χιλιάδων ζώων -13.500 περίπου έχουν θανατωθεί μέχρι στιγμής, ενώ έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από άλλες 10.000 θανατώσεις- των κτηνοτρόφων και της οικονομίας, το πλάνο του Υπουργείου Γεωργίας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου αμφιταλαντεύεται μεταξύ δύο σχολών σκέψης, όπως διαφάνηκε στη χθεσινή τρίωρη συζήτηση της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής. Από τη μία, είναι η συνέχεια των μαζικών θανατώσεων σε μολυσμένες μονάδες, όπως υπ...
Χωρίς πυξίδα η διαχείριση της κρίσης: Αβεβαιότητα για την κατεύθυνση κυβερνητικής στρατηγικής για αφθώδη πυρετό
Μέχρι την απάντηση της Κομισιόν, ως απόρροια υποσχέσεων του ΠτΔ στους κτηνοτρόφους, η Κύπρος θα αμφιταλαντεύεται αμήχανη μεταξύ των μαζικών θανατώσεων ή όχι
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Tags
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.