Υφυπουργείο Μετανάστευσης: Προσωρινή παράταση αδειών διαμονής λόγω έκτακτης κατάστασης στη Μέση Ανατολή

Tην εφαρμογή προσωρινών έκτακτων μέτρων αποφάσισε το Υφυπουργείο Μετανάστευσης υπό το φως της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεών της στη λειτουργία των αεροδρομίων και των αεροπορικών συνδέσεων προς τη Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση, με οδηγίες του Υφυπουργού παρατείνεται η ισχύς των εγγράφων διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται εκτός Δημοκρατίας και αδυνατούν να επιστρέψουν.

Αναλυτικά, αναφέρεται, έχοντας υπ’ όψιν ότι η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2026, έχουν ληφθεί σειρά προσωρινών μέτρων.

Πρώτον, σε ό,τι αφορά τους κατόχους αδειών διαμονής σε ισχύ, αναφέρεται ότι ο κάτοχος θα επιτρέπεται να εισέλθει στη Δημοκρατία με την ισχύουσα άδεια, μέχρι 30.4.2026, υπό τον όρο ότι η περίοδος των τριών μηνών εκτός Δημοκρατίας έχει συμπληρωθεί μετά τις 28.2.2026.

Δεύτερον, για τους κατόχους απόδειξης παραλαβής αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής σημειώνεται ότι κατ’ αναλογία με το πιο πάνω, ο κάτοχος θα επιτρέπεται να εισέλθει στη Δημοκρατία με την απόδειξη, μέχρι 30.4.2026, υπό τον όρο ότι η αίτηση συνεχίζει να εκκρεμεί ή έχει εγκριθεί και η περίοδος των τριών μηνών εκτός Δημοκρατίας έχει συμπληρωθεί μετά τις 28.2.2026.

Τρίτον, για τους κατόχους αδειών εισόδου με μέγιστη ημερομηνία χρήσης για είσοδο από 1.3.2026 μέχρι 31.3.2026 αναφέρεται ότι ο κάτοχος θα επιτρέπεται να εισέλθει στη Δημοκρατία με την άδεια εισόδου μέχρι 30.4.2026, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης της περιόδου χρήσης για είσοδο. Η περίοδος αυτή θεωρείται εύλογη, καθώς διασφαλίζει διάστημα τουλάχιστον ενός επιπλέον μήνα για σκοπούς εισόδου.

Τα πιο πάνω μέτρα, τονίζεται, είναι έκτακτα και προσωρινά και δικαιολογούνται, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη γενικευμένη κατάσταση ανωτέρας βίας που έχει δημιουργηθεί, και η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των επηρεαζόμενων προσώπων.

Το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας θα επαναξιολογήσει την κατάσταση προς επέκταση της εφαρμογής των πιο πάνω μέτρων, εάν κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο, αναλόγως των συνθηκών που θα επικρατούν, καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ