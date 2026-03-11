Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή και η Ελένη Ζαρούλια - Ποινές 13 ετών για το Διευθυντήριο της ΕΟ

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει η Ελένη Ζαρούλια με την επιβολή ποινής πέντε ετών κάθειρξης από Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Η σύζυγος του γενικού της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, δεν είχε μπει σε κανένα στάδιο της δικαστικής διαδικασίας στη φυλακή, ενώ είχε λάβει αναστολή στην πρωτόδικη ποινή της μέχρι την έφεση.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να απορριφθεί η μετατροπή της ποινής σε χρηματική και το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει την ποινή της.

Η απόφαση για τους οργανωτές και τα μέλη

Νωρίτερα ποινές 13 ετών επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών στο διευθυντήριο και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, αυτές που είχαν επιβληθεί και σε πρώτο βαθμό.

Ειδικότερα στον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής, Νίκο Μιχαλολιάκο, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 13 ετών για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Την ίδια ποινή των 13 ετών επέβαλε το δικαστήριο και στους Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά και Γιώργο Γερμενή, οι οποίοι κρίθηκαν επίσης ένοχοι για το ίδιο αδίκημα.

Παράλληλα, ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών, ενώ στον Ηλία Παναγιώταρο επιβλήθηκε ποινή 6 ετών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ποινές που επιβλήθηκαν στους πρώην βουλευτές που κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση. Για αρκετούς από αυτούς οι ποινές κυμαίνονται από πέντε έως επτά έτη, ωστόσο κρίσιμο στοιχείο είναι αν η ποινή αφορά φυλάκιση ή κάθειρξη, γεγονός που επηρεάζει το ενδεχόμενο έκτισης της ποινής στη φυλακή. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η μόνη που φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο εγκλεισμού είναι η Ελένη Ζαρούλια.

cnn.gr