Ο ΔΗΣΥ απαντά στον Βίκτωρα: «Η κυβέρνηση απέτυχε στη διαχείριση του αφθώδους πυρετού - Απαιτείται παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας»

Το αλαλούμ και η επικοινωνιακή διαχείριση πρέπει να τερματιστούν και καλούμε έστω και τώρα την κυβέρνηση να εκπονήσει ένα σαφές πλάνο διαχείρισης της κρίσης του αφθώδους πυρετού, αναφέρει σε ανακοίνωση ο ΔΗΣΥ.

Σε απάντηση στις δηλώσεις του κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλου, ο οποίος νωρίτερα σχολίασε τις επικρίσεις της Προέδρου του ΔΗΣΥ για τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού στον κτηνοτροφικό τομέα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπογραμμίζει ότι, αντί η κυβέρνηση να αξιοποιήσει τις εποικοδομητικές προτάσεις του κόμματος, επέλεξε να απαντήσει με ισοπεδωτική και ατεκμηρίωτη επίθεση.

Διαβάστε επίσης:

Αννίτα Δημητρίου: Ζητά παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας - «Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου»

Σκληρή απάντηση Βίκτωρα στην Αννίτα για τον αφθώδη πυρετό: «Σε σύγχυση η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, κάνει αλλοπρόσαλλες δηλώσεις»

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, «ένα είναι το δεδομένο: η Κυβέρνηση απέτυχε στην πρόληψη, απέτυχε στη μη διασπορά και απέτυχε και στη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού». Οι συνέπειες αυτής της αποτυχίας πλήττουν τους κτηνοτρόφους, τους πολίτες και την οικονομία, υποστηρίζει η Πινδάρου.

Ο ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές ευθύνες ανήκουν στην Υπουργό Γεωργίας, η οποία πρέπει να παραιτηθεί. «Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι τα έκανε όλα σωστά, όπως διατείνεται ο κ. Παπαδόπουλος, τότε αυτό αποδεικνύει γιατί πρέπει να αναληφθούν οι πολιτικές ευθύνες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Απάντηση ΔΗΣΥ στον κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλο

Αντί η κυβέρνηση εδώ και καιρό να αξιοποιήσει τις εποικοδομητικές προτάσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού καταφεύγει σε μια ισοπεδωτική και αισχρή επίθεση μέσω του Βίκτωρα Παπαδόπουλου.

Ένα είναι το δεδομένο: Η Κυβέρνηση απέτυχε στην πρόληψη, απέτυχε στη μη διασπορά και απέτυχε και στην διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού.

Οι ζημιές των συνανθρώπων μας, των κτηνοτρόφων, και στην οικονομία είναι τεράστιες.

Οι πολιτικές ευθύνες ανήκουν στην Υπουργό Γεωργίας, η οποία πρέπει να παραιτηθεί.

Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι τα έκανε όλα σωστά, όπως διατείνεται ο κ. Βίκτωρας Παπαδόπουλος, τότε αυτό είναι η ρίζα του προβλήματος και αποδεικνύει γιατί πρέπει να αναληφθούν οι πολιτικές ευθύνες.

Επιτέλους, το αλαλούμ και η επικοινωνιακή διαχείριση πρέπει να τερματιστούν και καλούμε έστω και τώρα την κυβέρνηση να εκπονήσει ένα σαφές πλάνο διαχείρισης της κρίσης.