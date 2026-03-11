Τραυματισμένος στα πόδια του ο νέος ηγέτης του Ιράν - Όλες οι πληροφορίες, παραμένει άφαντος

«Έμαθα ότι ο κ. Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε. Ρώτησα κάποιους φίλους που είχαν διασυνδέσεις».

Αυτό έγραψε σε ανάρτηση στο κανάλι του στο Telegram ο Γιούσεφ Πεζεσκιάν, γιος του Ιρανού Προέδρου, ο οποίος είναι επίσης κυβερνητικός σύμβουλος.

«Μου είπαν ότι, δόξα τω Θεώ, είναι ασφαλής και αβλαβής», πρόσθεσε.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μέχρι πρότινος μια χαμηλών προδιαγραφών αν και ισχυρή παρασκηνιακή προσωπικότητα, ανακηρύχθηκε ανώτατος ηγέτης του Ιράν μετά τη δολοφονία του πατέρα του Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Ωστόσο, υπήρχαν αυξανόμενα ερωτήματα σχετικά με την τύχη και τη φυσική του κατάσταση μετά τον διορισμό του, καθώς δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως και δεν έχει μιλήσει.

Η κρατική τηλεόραση είχε αποκαλέσει τον Χαμενεΐ «τραυματία βετεράνο του πολέμου του ραμαζανιού» χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, αναφερόμενη στη σύγκρουση που ξέσπασε κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα νηστείας των μουσουλμάνων.

Σε δημοσίευμα της Τετάρτης, οι New York Times, επικαλούμενοι τρεις ανώνυμους Ιρανούς αξιωματούχους, ανέφεραν ότι ο Χαμενεΐ «είχε υποστεί τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων τραυμάτων στα πόδια του, αλλά βρισκόταν σε εγρήγορση και είχε κρυφτεί σε μια εξαιρετικά ασφαλή τοποθεσία με περιορισμένη επικοινωνία».

Μάλιστα, ο πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο επιβεβαίωσε σήμερα τις εικασίες ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν τραυματίστηκε στην αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της ημέρας που σκοτώθηκε και ο πατέρας του, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε μια συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στο συγκρότημα της πρεσβείας του στη Λευκωσία, ο Alireza Salarian ανέλυσε λεπτομερώς τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε ο 56χρονος Χαμενεΐ, λέγοντας ότι ήταν τυχερός που επέζησε από την επίθεση, η οποία ισοπέδωσε την κατοικία του εκλιπόντος Αγιατολάχ.

«Ήταν κι αυτός εκεί και τραυματίστηκε σε αυτόν τον βομβαρδισμό, αλλά δεν το έχω δει να μεταδίδεται στις ξένες ειδήσεις», είπε στον Guardian. «Έχω ακούσει ότι τραυματίστηκε στα πόδια, στο χέρι και στο μπράτσο... Νομίζω ότι είναι στο νοσοκομείο επειδή είναι τραυματισμένος».

Εξηγώντας γιατί ο κληρικός δεν είχε εμφανιστεί δημόσια ή δεν είχε κάνει δηλώσεις από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του την Κυριακή, πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι νιώθει άνετα [υπό οποιεσδήποτε συνθήκες] να εκφωνήσει ομιλία».

