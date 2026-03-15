Ζωντανή μαρτυρία ιστορίας στο Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου, παρουσιάστηκε το βιβλίο «Αναμνήσεις με πολλά κουκούτσια»

Μια ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης και ιστορικής μαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου, όπου φιλοξενήθηκε την Παρασκευή ο συγγραφέας και πρώην αιχμάλωτος πολέμου Γεώργιος Χαριτωνίδης, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Αναμνήσεις με πολλά κουκούτσια». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης του σχολείου και έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έναν άνθρωπο που βίωσε τα δραματικά γεγονότα της Τουρκικής Εισβολής στην Κύπρο το 1974.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου, ο συγγραφέας μίλησε στους μαθητές όχι μόνο ως δημιουργός λογοτεχνικού έργου, αλλά και ως αυτόπτης μάρτυρας μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.

Με λόγο απλό, βιωματικό και βαθιά συγκινητικό, ο κ. Χαριτωνίδης μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες από την περίοδο της αιχμαλωσίας του, περιγράφοντας τις σκληρές συνθήκες που αντιμετώπισε, αλλά και τη δύναμη της ανθρώπινης αντοχής, της αξιοπρέπειας και της ελπίδας ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Οι εμπειρίες αυτές αποτυπώνονται σε σειρά βιβλίων που έχει συγγράψει, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στη μεταφορά των βιωμάτων του στις νεότερες γενιές.

Όπως αναφέρεται η παρουσίαση του βιβλίου αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία για τους μαθητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με μια ζωντανή μαρτυρία της ιστορίας.

Μέσα από την προσωπική αφήγηση του συγγραφέα, τα γεγονότα του παρελθόντος απέκτησαν ανθρώπινη διάσταση, καλλιεργώντας τη μνήμη, τον προβληματισμό και τον σεβασμό απέναντι στην ιστορία της Κύπρου.