Φιλοξενία 40 Τουριστικών Πρακτόρων από την Αρμενία στην Πάφο

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου), στο πλαίσιο των ενεργειών της για ενίσχυση της συνδεσιμότητας και διείσδυση σε νέες αγορές, είχε την ευκαιρία χθες να παρέχει φιλοξενία σε 40 τουριστικούς πράκτορες από την Αρμενία, με αφορμή την έναρξη νέων αεροπορικών συνδέσεων προς την Πάφο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η ΕΤΑΠ Πάφου συμμετείχε σε ειδικό εργαστήριο (workshop), το οποίο διοργανώθηκε με τη συμμετοχή των Αρμένιων τουριστικών πρακτόρων και περίπου 15 ξενοδοχειακών μονάδων της επαρχίας Πάφου.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, δόθηκε η ευκαιρία για απευθείας επαφές, παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Οι φιλοξενούμενοι πράκτορες είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την Πάφο, επισκεπτόμενοι βασικά σημεία ενδιαφέροντος, ξενοδοχειακές υποδομές και εμπειρίες που προσφέρει ο προορισμός.

Οι εντυπώσεις των συμμετεχόντων ήταν ιδιαίτερα θετικές, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους τόσο για το υψηλό επίπεδο φιλοξενίας όσο και για την ποιότητα και ποικιλία του τουριστικού προϊόντος της Πάφου.

Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της παρουσίας της Πάφου στην Αρμενική αγορά και στην περαιτέρω αύξηση των αφίξεων από αυτή την αγορά.

Η ΕΤΑΠ εκφράζει τις ευχαριστίες της στο διοργανωτή ταξιδίων Αdventure Τours, στον κύπριο συνεργάτη Attica holidays, στους Αρμένιους τουριστικούς πράκτορες καθώς και στους ξενοδόχους γι’ αυτή την διοργάνωση.

Η ΕΤΑΠ Πάφου συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις της για την προβολή της επαρχίας ως ενός σύγχρονου, ποιοτικού και ολόχρονου τουριστικού προορισμού.