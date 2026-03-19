Στα ύψη οι τιμές στα κατεχόμενα - Μειωμένες οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία για το Μπαϊράμι

Με αυξημένες τιμές για το γιορτινό τραπέζι και μειωμένες κρατήσεις στα ξενοδοχεία αρχίζει στα κατεχόμενα το Σεκέρ μπαϊράμι αύριο και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρας της νηστείας του μήνα του Ραμαζανιού για τους μουσουλμάνους.

Αυτή η γιορτή επικεντρώνεται κυρίως στα παιδιά και γι’ αυτό θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις σε χώρους πάρκων σε πόλεις στα κατεχόμενα. Αύριο το πρωί στις 10 ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν και η σύζυγός του, Νιλντέν Μπεκτάς θα δεχθούν ευχές στο νέο «προεδρικό».

Ωστόσο αυτό που κυριαρχεί είναι η χαμηλή πληρότητα στα ξενοδοχειακά καταλύματα και οι αυξημένες τιμές προϊόντων. Ο σύνδεσμος τ/κ ξενοδόχων (KITOB) ανακοίνωσε ότι ο τουριστικός τομέας εισέρχεται σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία του λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην περιοχή και των παγκόσμιων αβεβαιοτήτων και κάνει λόγο σε μεγάλο κύμα ακυρώσεων.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα ποσοστά πληρότητας σε μεγάλες εγκαταστάσεις, οι οποίες προηγουμένως λειτουργούσαν με πλήρη δυναμικότητα κατά τη διάρκεια των διακοπών των γιορτών, έχουν μειωθεί από 90-100% σε περίπου 20%. Σε μικρότερες και μπουτίκ επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος του τομέα, τα ποσοστά πληρότητας έχουν μειωθεί από 60-70% σε μόλις 5%.

Το γεγονός ότι οι κρατήσεις έχουν μειωθεί στο 1/5 στις μεγάλες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και έχουν σχεδόν σταματήσει στις μικρότερες επιχειρήσεις, προστίθεται, υπογραμμίζει την κρίση στον τουριστικό τομέα κάνοντας λόγο για σοβαρό κίνδυνο για το τουριστικό οικοσύστημα.

Ο σύνδεσμος αναφέρει επίσης ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς του τουριστικού τομέα αναζητούν ένα επείγον σχέδιο δράσης και, ενόψει αυτής της στασιμότητας στον τομέα των καταλυμάτων, η λήψη στρατηγικών μέτρων για την αναζωογόνηση του τουρισμού έχει καταστεί επιτακτική.

Η εφημερίδα Ντιαλόγκ με σημερινό πρωτοσέλιδό της σημειώνει τις μεγάλες αυξήσεις σε τιμές φθαρτών και φρούτων. Δημοσιογράφος της εφημερίδες πήγε στην λαϊκή αγορά της Κερύνειας και κατέγραψε τις τιμές των προϊόντων ενόψει του μπαϊραμιού. Ντομάτες και αγγουράκια κοστίζουν 150 ΤΛ (2,94 ευρώ) το κιλό, παρόμοια είναι η τιμή για το κολοκάσι ενώ οι φράουλες ου είναι της εποχής ξεκινούν από 300 ΤΛ (5,88 ευρώ) το κιλό. Την ίδια τιμή με τις φράουλες έχουν και τα πράσινα φασολάκια, ενώ μια δέσμη αγγρέλια κάνει 260 ΤΛ (5,1 ευρώ).

Επισκέπτες στην λαϊκή αγορά δήλωσαν στην Ντιαλόγκ ότι ήθελαν να αγοράσουν μεγαλύτερη ποικιλία φρούτων για να εμπλουτίσουν τα γιορτινά τους τραπέζια, αλλά οι τιμές τους εμπόδισαν να το κάνουν. «Περνάμε πικρές γιορτές, με τη θλίψη του πολέμου από τη μία πλευρά και τον αντίκτυπο των αυξήσεων των τιμών από την άλλη», δήλωσαν κάποιοι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ακόμα και ξένοι παραπονέθηκαν για τις τιμές των φθαρτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ