Πλοίο υπό κυπριακή σημαία καθηλωμένο στα Στενά του Ορμούζ - «Παρακολουθούμε τις εξελίξεις», λέει η Υφυπουργός Ναυτιλίας

Η Κυβέρνηση και ειδικότερα το Υφυπουργείο Ναυτιλίας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις με τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε η αρμόδια Υφυπουργός, Μαρίνα Χατζημανώλη, σημειώνοντας ότι ένα υπό κυπριακή σημαία πλοίο βρίσκεται καθηλωμένο στην περιοχή του αραβικού κόλπου. Παράλληλα ανέφερε πως, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να επηρεάζεται ο τομέας των κρουαζιέρων στην Κύπρο, ενώ ο επηρεασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας θα εξαρτηθεί από το πόσο θα κρατήσει η εμπόλεμη κατάσταση.

Στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης για απολογισμό του έργου του Υφυπουργείου, η Μαρίνα Χατζημανώλη έκανε αναφορά στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ «το πιο κρίσιμο θαλάσσιο ενεργειακό πέρασμα παγκοσμίως», λέγοντας ότι «βασική μέριμνα όλων είναι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και φυσικά των ναυτικών μας».

Υπολογίζεται, συνέχισε, ότι υπάρχουν περί τα χίλια πλοία στην περιοχή και 20 χιλιάδες ναυτικοί, ενώ στην περιοχή του αραβικού κόλπου δραστηριοποιούνται 19 υπό κυπριακή σημαία πλοία, πλείστα από τα οποία σε μόνιμη βάση, παρέχοντας κυρίως εξειδικευμένες ή βοηθητικές υπηρεσίες. «Ουσιαστικά μόνο ένα πλοίο υπό κυπριακή σημαία βρίσκεται σε αναμονή όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν να αναχωρήσει από την περιοχή», συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά πρωτοβουλίες για συνοδεία πλοίων ανέφερε πως «δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συντονισμένες και συλλογικές προτάσεις που να διασφαλίζουν τη διέλευση των πλοίων από τα Στενά», ενώ τόνισε πως «παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, με τους οποίους εργαζόμαστε σε διπλωματικές λύσεις».

Υπενθύμισε ότι χθες, Τετάρτη, καθώς και σήμερα, Πέμπτη, συνεδριάζει εκτάκτως το Διεθνές Ναυτιλιακό Συμβούλιο για τις εξελίξεις στην περιοχή του αραβικού κόλπου, «με κεντρικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την ασφάλεια των ναυτικών, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή».

Η κ. Χατζημανώλη εξέφρασε την αλληλεγγύη της Κύπρου προς τα κράτη του αραβικού κόλπου «για τις απαράδεκτες επιθέσεις που έχουν δεχθεί».

Σε ερώτηση εάν υπάρχουν ενδείξεις για καθυστερήσεις στην μεταφορά προϊόντων λόγω των προβλημάτων στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε πως «αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε ίσως να υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο», ωστόσο, υπέδειξε ότι «η Κύπρος δεν έχει ιδιαίτερη εξάρτηση από εκείνες τις περιοχές, άρα δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα».

Για το θέμα μίλησε και ο αν. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, Θεόδουλος Μεσημέρης, ο οποίος είπε πως «το όλο θέμα παρακολουθείται σε συνεργασία με άλλους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας και γίνονται εκτιμήσεις για το ενδεχόμενο, αν κάποιες συγκεκριμένες τροφοδοτικές αλυσίδες επηρεαστούν, να μπορέσουμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα».

« Ίσως το πιο σημαντικό να είναι το κεφάλαιο της ενέργειας, το οποίο αναμένεται να επηρεαστεί», πρόσθεσε, και τόνισε πως «το όλο θέμα παρακολουθείται και αναλόγως θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα».

Εξάλλου, η Υφυπουργός Ναυτιλίας ρωτήθηκε για το κατά πόσον επηρεάζεται ο τομέας της κρουαζιέρας, σημειώνοντας ότι η έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή «δεν έχει επηρεάσει, μέχρι στιγμής, σε οποιονδήποτε βαθμό, τον τομέα της κρουαζιέρας».

Ανέφερε, χαρακτηριστικά, ότι την ερχόμενη εβδομάδα, θα φτάσει κρουαζιερόπλοιο της Marella Cruises, το οποίο επέλεξε και φέτος το λιμάνι Λεμεσού ως «home port» και τόνισε πως «αυτό είναι το πιο δυνατό μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε στην Ευρώπη αλλά και σε όλους όσοι ανησυχούν ότι η Κύπρος δεν είναι ασφαλής προορισμός».

«Υπάρχει πλήρης κανονικότητα και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ακυρώσεις», συνέχισε, ενώ ανακοίνωσε ότι η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά θα ξεκινήσει κανονικά στις 31 Μαΐου.

Πηγή: ΚΥΠΕ