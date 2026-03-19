Νέος νόμος: Η Αστυνομία θα ενημερώνει - αν θέλει - που θα κρύβει τις 20 κινητές κάμερες

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σήμερα, κατά πλειοψηφία (27 υπέρ, δυο εναντίον και τρεις αποχές), σε νόμο την πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ σύμφωνα με την οποία η Αστυνομία δύναται για σκοπούς προειδοποίησης του κοινού, να ανακοινώνει και να δημοσιεύει εκ των προτέρων σε καθημερινή βάση τις γενικές περιοχές όπου θα λειτουργούν οι 20 κινητές κάμερες (συσκευές φωτοεπισήμανσης) χωρίς, ωστόσο, να αναφέρονται οι ώρες λειτουργίας τους.

Η αρχική πρόταση νόμου προέβλεπε ότι η Αστυνομία θα υποχρεούται να προβαίνει σε καθημερινή ενημέρωση για τις γενικές περιοχές τοποθέτησης των οχημάτων με τις κάμερες. Ωστόσο, η πρόνοια αυτή μετατράπηκε τελικά από υποχρεωτική σε δυνητική, κατόπιν υποδείξεων της Νομικής Υπηρεσίας, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ο νόμος να κριθεί αντισυνταγματικός.

Απαντώντας σε ερώτηση του «Π» κατά πόσο η Αστυνομία θα ανακοινώνει τις γενικές περιοχές όπου θα τοποθετούνται τα βανάκια με τις κινητές κάμερες δεδομένου ότι δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένη να το πράττει, ο εισηγητής της πρότασης νόμου, βουλευτής ΔΗΣΥ Αμμοχώστου Νίκος Γεωργίου εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτό θα γίνεται. Όπως εξήγησε, η ίδια η ύπαρξη του νόμου αναμένεται να δημιουργήσει πίεση προς την Αστυνομία για μεγαλύτερη διαφάνεια στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί τόσο η διαφάνεια όσο και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Αστυνομία, καθώς θα περιοριστεί η καχυποψία που επικρατεί ότι στόχος της χρήσης των κινητών καμερών είναι η αύξηση των εξώδικων προστίμων και όχι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με την ψήφιση της πρότασης νόμου διαφώνησαν τα εμπλεκόμενα υπουργεία Μεταφορών και Δικαιοσύνης, καθώς και η Αστυνομία. Μεταξύ άλλων, εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια των χειριστών των κινητών καμερών λόγω του ενδεχομένου βιαιοπραγιών σε βάρος τους ως αποτέλεσμα της δημοσιοποίησης των τοποθεσιών. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι μόλις προχθές συνελήφθη ειδικός αστυνομικός για άσκηση βίας εναντίον χειριστή κινητής κάμερας.