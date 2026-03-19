Με σημαντικές απώλειες έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο

Με σημαντικές απώλειες ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις 261,97 μονάδες, παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό 2,62%.

Απώλειες σημείωσε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κλείνοντας στις 158,98 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 1,71%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στις €554.211,76.

Πτώση κατέγραψαν και όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες, με την Κύρια Αγορά να κλείνει στις 207,11 μονάδες, υποχωρώντας κατά 2,91%, την Εναλλακτική Αγορά στις 1.814,15 μονάδες, παρουσιάζοντας ζημίες της τάξης του 1,38%, και τις Επενδυτικές στις 2.673,29 μονάδες, με απώλειες σε ποσοστό 1,06%. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο δείκτης των Ξενοδοχείων, ο οποίος παρέμεινε αμετάβλητος στις 1.876,09 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Logicom με €167.019,9 (τιμή κλεισίματος €2,84 - πτώση 3,4%), της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €117.402,1 (τιμή κλεισίματος €8,52 - πτώση 1,84%), της Πανδώρας Επενδύσεις με €111.148,4 (τιμή κλεισίματος €0,212 – άνοδος 6%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €39.719,8 (τιμή κλεισίματος €4,4 - πτώση 2,22%), της Δήμητρας Επενδυτική με €30.771,5 (τιμή κλεισίματος €1,365 - πτώση 1,09%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τέσσερις κινήθηκαν ανοδικά, έντεκα πτωτικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 212.

Πηγή: ΚΥΠΕ