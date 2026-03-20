Τμήμα Αλιείας :Εκβρασμός νεκρού δελφινιού στην Πάφο,δείγματα για εξετάσεις DNA στο εξωτερικό

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αρμόδιες αρχές μετά τον εντοπισμό νεκρού δελφινιού σε παραλία της Πάφου, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο «Π» ο λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Γιάννης Ιωάννου.

Όπως εξήγησε, η Υπηρεσία είχε αρχικά ενημερωθεί από πολίτη για εκβρασμό δελφινιού την προηγούμενη ημέρα.

Προσωπικό μετέβη άμεσα στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να εντοπίσει το ζώο, ενώ αργότερα υπήρξε ενημέρωση ότι το δελφίνι επέστρεψε μόνο του στη θάλασσα.

Σήμερα, οι αρχές ενημερώθηκαν εκ νέου για εκβρασμό, αυτή τη φορά νεκρού δελφινιού. Επιθεωρητές του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών μετέβησαν από το πρωί στο σημείο, μαζί με προσωπικό του Δήμου Πάφου.

Κατά την επιτόπια εξέταση λήφθηκαν δείγματα για αναλύσεις DNA, καθώς και σχετικές μετρήσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για περιστατικά εκβρασμού θαλάσσιων θηλαστικών.

Τα δείγματα θα αποσταλούν στο εξωτερικό για περαιτέρω επιστημονική ανάλυση. Το νεκρό ζώο παραλήφθηκε από τον Δήμο Πάφου για αποτέφρωση, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα διαχείρισης νεκρών ζώων.

Σε ερώτηση για την κατάσταση του δελφινιού, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι δεν εντοπίστηκαν εξωτερικά τραύματα, ωστόσο υπήρχαν εκδορές, οι οποίες πιθανόν προκλήθηκαν από την τριβή του σώματος στα βράχια κατά τον εκβρασμό του στην ακτή.