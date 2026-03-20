ΤΑΘΕ: Σπάνιο για την ανατολική μεσόγειο το δελφίνι που βρέθηκε στην Πάφο

Το εκβρασμένο δελφίνι που εντοπίστηκε στην περιοχή του Φάρου στην Κάτω Πάφο είναι του είδους Steno bredanensis (Στενόρυγχο δελφίνι), σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ( ΤΑΘΕ) Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συγκεκριμένο είδος έχει παγκόσμια εξάπλωση σε τροπικά και θερμά εύκρατα νερά, ωστόσο στην Ανατολική Μεσόγειο καταγράφεται σπάνια, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Το είδος προτιμά ανοικτές, βαθιές θαλάσσιες περιοχές, πελαγικά νερά και σπανίως πλησιάζει τις ακτές, κάτι που εξηγεί τη χαμηλή συχνότητα καταγραφών στην περιοχή. Οι περισσότερες θεάσεις στενόρυγχων δελφινιών στην περιοχή είναι περιστασιακές.

Όπως αναφέρεται το περιστατικό καταγράφηκε από αρμόδιο προσωπικό του ΤΑΘΕ, το οποίο προχώρησε άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαχείριση και επιστημονική διερεύνηση του συμβάντος.

Διενεργήθηκε η προβλεπόμενη αυτοψία και λήφθηκαν δείγματα για περαιτέρω αναλύσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση και προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών.

Σύμφωνα με το ιστορικό το ΤΑΘΕ δέχθηκε ενημέρωση από το κοινό χθες Πέμπτη, 19 Μαρτίου, το πρωί, για εκβρασμό δελφινιού, το οποίο βρισκόταν ζωντανό στα ξέβαθα. Προσωπικό του Τμήματος μετέβη στο σημείο για επιτόπιο έλεγχο, ωστόσο το ζώο είχε ήδη καταφέρει να επιστρέψει πίσω στη θάλασσα.

Σήμερα, 20 Μαρτίου το πρωί, το ίδιο θηλυκό δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό σε παρακείμενη παραλία. Στο σημείο μετέβησαν τόσο προσωπικό του Δήμου Πάφου, όσο και του ΤΑΘΕ.

Κάθε παρατήρηση ή εκβρασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της γνώσης για την κατανομή του είδους, στην κατανόηση των πιέσεων που δέχονται τα θαλάσσια θηλαστικά, και στην ενίσχυση των δράσεων προστασίας, καταλήγει στην ανακοίνωση του το ΤΑΘΕ.