Εγκατάσταση Φωλιών για Ανθρωποπούλια στον Δ. Πόλης Χρυσοχούς

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας και το Τμήμα Γεωργίας, έχει προχωρήσει κατά τα έτη 2025 και 2026 στην εγκατάσταση φωλιών για ανθρωποπούλια σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στη μείωση και ορθολογική χρήση τρωκτικοκτόνων δολωμάτων, με απώτερο στόχο την επέκταση του δικτύου φωλιών, τη φυσική διαχείριση των πληθυσμών τρωκτικών και τη μελλοντική μηδενική χρήση δολωμάτων.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την παραχώρηση των φωλιών.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται επίσης προς την Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας και το Τμήμα Γεωργίας για την άριστη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και για το μεγάλο ενδιαφέρον και τη στήριξή τους στα οφέλη της συγκεκριμένης δράσης.