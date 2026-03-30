Τέταρτη θέση στην Αυστρία για τον Γ.Ονησιφόρου

Με την 4η θέση (200μ. ελεύθερο, 2.00.26) επέστρεψε από το Γκρατς της Αυστρίας, ο Γιώργος Ονησιφόρου και τους πολυεθνείς αγώνες Παίδων.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο απολογισμός των ομάδων που πήραν μέρος στους πολυεθνείς αγώνες Παίδων-Κορασίδων και Νέων-Νεανίδων σε Γκρατς και Πράγα ήταν, δύο έβδομες και μία όγδοη θέση.

Ο Άνδριου Μάρκους Λαγούτης ήταν 7ος στα 50μ. πεταλούδα και 50μ. ελεύθερο και η Γεωργία Παπαζαχαρία 8η στα 800μ. ελεύθερο.

Το επίπεδο και ο ανταγωνισμός ήταν πολύ ψηλός και οι αθλητές μας έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό με τους περισσότερους να σημειώνουν ατομικές επιδόσεις.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Πολυεθνείς Αγώνες Νέων-Νεανίδων, Πράγα – Τσεχία Γαβριέλλα Λυμπουρή: 50μ. ύπτιο (10η) 30.45, 50μ. πρόσθιο (11η) 35.21. Γιώργος Δημητρίου: 400μ. μικτή (11ος) 4.48.61, 400μ. ελεύθερο (13ος) 4.15.84, 200μ. ελεύθερο (14ος) 2.00.52. Άνδριου Μάρκους Λαγούτης: 50μ. ελεύθερο (7ος) 23.66, 50μ. πεταλούδα (7ος) 25.46, 50μ. ύπτιο (11ος) 27.59, 100μ. ελεύθερο (12ος) 52.85. Αλέξανδρος Καρυπίδης: 50μ. πρόσθιο (11ος) 31.11, 100μ. πρόσθιο (12ος) 1.08.05, 200μ. πρόσθιο (12ος) 2.25.38. Πολυεθνείς Αγώνες Παίδων-Κορασίδων, Γκρατς – Αυστρία Γιώργος Ονησιφόρου: 200μ. ελεύθερο (4ος) 2.00.26, 100μ.ελεύθερο (9ος) 55.02 και 400μ. ελεύθερο (10ος) 4.26.74. Γεωργία Παπαζαχαρία: 800μ. ελεύθερο (8η) 9.27.91,100μ. ελεύθερο (11η)1.01.30. Τατιάνα Σάββα: 100μ. πρόσθιο (10η) 1.20.17, 200μ. πρόσθιο (10η) 2.46.50. 50μ. πρόσθιο (11η) 36.25. Ηλιάνα Ανίτα Χατζηπαναγή: 50μ. ελεύθερο (12η) 28.70, 50μ. ύπτιο (12η) 34.44, 50μ. πεταλούδα (12η) 31.18 και 100μ. πεταλούδα (12η) 1.16.14.