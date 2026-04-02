Δ. Πάφου : Παρεμβάσεις για ασφαλέστερα πεζοδρόμια και αναβάθμιση πρασίνου στον Αναβαργό

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε παρεμβάσεις για ασφαλέστερα πεζοδρόμια και αναβάθμιση πρασίνου στο Αναβαργό προχωρά ο Δήμος Πάφου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησιφόρου, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στην περιοχή Αναβαργού, τόσο στον δρόμο προς τα Σιλό όσο και στον δρόμο του Νοσοκομείου, οι οποίες αφορούν τη βελτίωση των πεζοδρομίων και του πρασίνου της περιοχής.

Συγκεκριμένα, δέντρα τα οποία με την πάροδο του χρόνου προκάλεσαν προβλήματα, καθώς οι ρίζες τους ανασήκωσαν τις πλάκες των πεζοδρομίων, έχουν αφαιρεθεί. 

Στη θέση τους θα τοποθετηθούν προσθέτει, νέα δέντρα, συκαμινιές, τα οποία είναι πιο κατάλληλα και ασφαλή για τον αστικό ιστό.

Σε σχέση με την ταλαιπωρία που παρατηρήθηκε στον δρόμο προς τα Σιλό, η επιδιόρθωση του οδοστρώματος θα πραγματοποιηθεί τελικά από την εταιρεία που εκτελεί το έργο, αύριο το πρωί της Παρασκευής.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η κυκλοφορία θα επανέλθει κανονικά και η περιοχή θα αποκτήσει ξανά την ομαλότητά της.

Με υπευθυνότητα και συνεχή παρακολούθηση, δίνουμε λύσεις εκεί που χρειάζεται, κατέληξε ο κ. Ονησιφόρου .

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

