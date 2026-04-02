Δ. Πάφου : Παρεμβάσεις για ασφαλέστερα πεζοδρόμια και αναβάθμιση πρασίνου στον Αναβαργό

Σε παρεμβάσεις για ασφαλέστερα πεζοδρόμια και αναβάθμιση πρασίνου στο Αναβαργό προχωρά ο Δήμος Πάφου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησιφόρου, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στην περιοχή Αναβαργού, τόσο στον δρόμο προς τα Σιλό όσο και στον δρόμο του Νοσοκομείου, οι οποίες αφορούν τη βελτίωση των πεζοδρομίων και του πρασίνου της περιοχής.

Συγκεκριμένα, δέντρα τα οποία με την πάροδο του χρόνου προκάλεσαν προβλήματα, καθώς οι ρίζες τους ανασήκωσαν τις πλάκες των πεζοδρομίων, έχουν αφαιρεθεί.

Στη θέση τους θα τοποθετηθούν προσθέτει, νέα δέντρα, συκαμινιές, τα οποία είναι πιο κατάλληλα και ασφαλή για τον αστικό ιστό.

Σε σχέση με την ταλαιπωρία που παρατηρήθηκε στον δρόμο προς τα Σιλό, η επιδιόρθωση του οδοστρώματος θα πραγματοποιηθεί τελικά από την εταιρεία που εκτελεί το έργο, αύριο το πρωί της Παρασκευής.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η κυκλοφορία θα επανέλθει κανονικά και η περιοχή θα αποκτήσει ξανά την ομαλότητά της.

Με υπευθυνότητα και συνεχή παρακολούθηση, δίνουμε λύσεις εκεί που χρειάζεται, κατέληξε ο κ. Ονησιφόρου .