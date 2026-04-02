Στο «Θεό» οι τιμές των καυσίμων – Μέχρι €1,665/λίτρο η αμόλυβδη 95 και €1,958/λίτρο το diesel

Ακριβότερα κατά σχεδόν 30 σεντ το λίτρο αγοράζουν σήμερα, 2 Απριλίου, την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων οι Κύπριοι καταναλωτές σε σχέση με τις 23 Φεβρουαρίου, πέντε ημέρες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης ανέβηκε σχεδόν 50 σεντ το λίτρο.

Συγκεκριμένα, με βάση τα όσα κατέγραφε το Παρατηρητήριο Καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή στις 23 Φεβρουαρίου 2026:

1. Η μέση τιμή πώλησης (παγκύπρια) της αμόλυβδης από €1.312/λίτρο αυξήθηκε κατά 0,27 σεντ/λίτρο φτάνοντας το €1.587/λίτρο.

2. Η μέση τιμή πώλησης (παγκύπρια) του πετρελαίου κίνησης από €1.406/λίτρο εκτοξεύθηκε στο €1.869 παρουσιάζοντας αύξηση 0.46 σεντ/λίτρο.

Αναλυτικά οι μέσες και ακριβότερες τιμές παγκύπρια και ανά επαρχία παρουσιάζονται πιο κάτω.

Φοροελάφρυνση με… χρονοκαθυστέρηση 10 ημερών

Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων κίνησης σημειώθηκαν και μετά την ανακοίνωση, στις 26 Μαρτίου, της πρόθεσης της κυβέρνησης να υιοθετήσει μέτρα ελάφρυνσης των καταναλωτών στην Κύπρο από τις συνέπειες της νέας ενεργειακής κρίσης που πλήττει την παγκόσμια αγορά λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ειδικά για τα καύσιμα ανακοινώθηκε μείωση του φόρου κατανάλωσης κατά 8,33 σ/λίτρο στη βενζίνη και 6 σ/λίτρο στο diesel που θα ισχύσει από τα ξημερώματα της 4ης Απριλίου. Στο μεσοδιάστημα από την ανακοίνωση του μέτρου μέχρι την εφαρμογή του σημειώθηκαν αυξήσεις ως εξής:

Σε σύγκριση με το Παρατηρητήριο της 23ης Μαρτίου:

1. Η μέση τιμή πώλησης (παγκύπρια) της αμόλυβδης από €1.486/λίτρο αυξήθηκε κατά 0,10 σεντ/λίτρο φτάνοντας το €1.587/λίτρο σήμερα.

2. Η μέση τιμή πώλησης (παγκύπρια) του πετρελαίου κίνησης από €1.703/λίτρο εκτοξεύθηκε στο €1.869 παρουσιάζοντας αύξηση 0.16 σεντ/λίτρο.

Οικονομικοί αναλυτές θεωρούν δεδομένο πως τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις στους φόρους εφαρμόζονται αυτόματα άμα την απόφασή τους για να μην αφήνονται ανοικτά «παράθυρα» για αισχροκέρδεια και για να υπάρξουν παρενέργειες στην αγορά.

Μειωμένη κίνηση στα πρατήρια

Πάντως, παρότι η αγορά καυσίμων είναι πολύ δύσκολο να «παγώσει», η κίνηση στα πρατήρια καυσίμων ήταν σήμερα το πρωί μουδιασμένη ενόψει του κυβερνητικού μέτρου μείωσης του φόρου κατανάλωσης που θα ψηφιστεί μεν από την Ολομέλεια της Βουλής σήμερα, αλλά θα τεθεί σε εφαρμογή τα ξημερώματα της 4ης Απριλίου.

Οι τιμές παγκύπρια αυτή τη στιγμή

Οι μέσες τιμές παγκύπρια σύμφωνα με το live Παρατηρητήριο Καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, έχουν ως εξής.

Αμόλυβδη 95

Μέση τιμή €1,587/λίτρο

Φθηνότερη τιμή €1,527/λίτρο

Ακριβότερη τιμή €1,665/λίτρο

Πετρέλαιο Κίνησης

Μέση τιμή €1,869/λίτρο

Φθηνότερη τιμή €1,777/λίτρο

Ακριβότερη τιμή σε €1,958/λίτρο

Στη Λεμεσό η ακριβότερη αμόλυβδη 95

Ακριβότερα από το μέσο παγκύπριο όρο αγοράζουν οι καταναλωτές στην Πάφο την αμόλυβδη 95. Συγκεκριμένα:

- Η μέση τιμή της επαρχίας Πάφου έχει σπάσει το φράγμα των €1,6 λίτρο κι έχει φτάσει στα €1,609/λίτρο με την ακριβότερη τιμή σε κάποια πρατήρια να αγγίζει το €1,649/ λίτρο.

- Η μέση τιμή της Λεμεσού αγγίζει μεν το €1,591/λίτρο με την ακριβότερη να φτάνει το €1,665/λίτρο, «κερδίζοντας» την πρωτιά παγκύπρια.

- Στην επαρχία Λευκωσίας η μέση τιμή αμόλυβδης 95 ανέρχεται στο €1,577/λίτρο και η ακριβότερη στο €1,639/λίτρο.

- Στην Αμμόχωστο η μέση τιμή ανήλθε σε €1,589/λίτρο και η ακριβότερη στο €1,606/λίτρο.

- Στην επαρχία Λάρνακας η μέση τιμή ανέρχεται σε €1,588/λίτρο και η ακριβότερη σε €1,634/λίτρο.

Στην Πάφο η υψηλότερη μέση τιμή diesel

Όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης οι τιμές ανά επαρχία διαμορφώνονται ως εξής:

- Στη Λευκωσία η μέση τιμή ανέρχεται σήμερα σε €1,858/λίτρο και η ακριβότερη σε €1,928/λίτρο.

- Στην Αμμόχωστο η μέση τιμή είναι €1,866/λίτρο και η ακριβότερη €1,929/λίτρο.

- Στη Λάρνακα €1,868 η μέση τιμή και η ακριβότερη €1,928/λίτρο.

- Στη Λεμεσό η μέση τιμή βρίσκεται στα €1,874/λίτρο και η ακριβότερη στα €1,958/λίτρο.

- Στην Πάφο η μέση τιμή ανήλθε στο €1,899/λίτρο και η ακριβότερη έφτασε το €1,949/λίτρο.

Ουσιαστικά το ίδιο μοτίβο που ακολουθείται στην τιμή της αμόλυβδης 95 με την υψηλότερη μέση να παρουσιάζεται στην Πάφο και την ακριβότερη στη Λεμεσό, επαναλαμβάνεται και με το πετρέλαιο κίνησης.