Ο ΠτΔ ενημερώθηκε για Περιφερειακό Κέντρου Πυρόσβεσης και υποδομές βάσης Α.Παπανδρέου

Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Για τις υποδομές της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» και για την πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης της ΕΕ ενημερώθηκε το Σάββατο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την επιτόπια επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της Βάσης, στην Πάφο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, κατά την επίσκεψη του στην αεροπορική Βάση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε από τη Διοίκηση της Βάσης για τις εργασίες αναφορικά με την επέκταση και αναβάθμισή της. Παράλληλα, ενημερώθηκε για τις εργασίες αναφορικά με τη δημιουργία του Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα εγκαινιάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο περιθώριο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Όπως αναφέρεται η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σύσταση του Περιφερειακού Κέντρου αποτελεί προϊόν συστηματικής συνεργασίας για την υλοποίηση πρότασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναδεικνύοντας τον ενεργό ρόλο της Κύπρου στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας.

«Η δημιουργία του Κέντρου θα αναδείξει για άλλη μια φορά τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και περιφερειακής πολιτικής προστασίας, ενισχύοντας τη συλλογική ικανότητα της Ευρώπης να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα, αναβαθμίζει ουσιαστικά τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθιστώντας την περιφερειακό κόμβο για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στην Ανατολική Μεσόγειο» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κατά την επίσκεψη του στην αεροπορική Βάση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνοδευόταν από τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου και υπηρεσιακούς παράγοντες.

