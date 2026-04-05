Πασχαλινή εκδήλωση με παραδοσιακές γεύσεις διοργάνωσε το Κ.Σ. Τρεμιθούσας

Πασχαλινή εκδήλωση διοργάνωσε την Κυριακή το Κοινοτικό Συμβούλιο Τρεμιθούσας στα κτήρια πολλαπλής χρήσης, απέναντι από το Κοινοτικό Συμβούλιο, με παραδοσιακά εδέσματα για το Πάσχα.

Σε δηλώσεις του , ο πρόεδρος του Κ.Σ. Τρεμιθούσας, Χριστοφής Πέτρου, ανέφερε πως η εκδήλωση περιλάμβανε το παραδοσιακό ζύμωμα και την παρασκευή φλαούνων, παραδοσιακού ψωμιού, παξιμαδιών, χαλουμοτών και ελιοτών στον ξυλόφουρνο.

Σύμφωνα με τον κ. Πέτρου, γυναίκες του χωριού παρασκεύασαν επίσης κουλουράκια, τα οποία ψήθηκαν με χυμό χαρουπιών. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και η παρασκευή καττιμεριών της σάτσιης.

Επιπλέον, προσφέρθηκε παραδοσιακός κυπριακός καφές με το «τζιάκκιν» . Πρόκειται, όπως εξήγησε, για καφέ που ψήνεται στην άμμο.

Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται η γεύση και το άρωμα του καφέ, προσφέροντας παράλληλα μια αυθεντική και νοσταλγική εμπειρία.

Αναφερόμενος στην παρασκευή του καφέ, εξήγησε πως ο καφές ψήνεται σε ειδικό σκεύος (μπρίκι), το οποίο τοποθετείται μέσα σε ζεστή, λεπτή άμμο.

Η άμμος θερμαίνεται είτε από τζάκι/ξύλα (παραδοσιακός τρόπος) είτε από ηλεκτρική ή γκαζιού εστία (μοντέρνος τρόπος). Πρόσθεσε ακόμη πως οι παρευρισκόμενοι προτίμησαν τον καφέ με τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν τα χορευτικά συγκροτήματα του Κοινοτικού Συμβουλίου για τις ηλικίες 5–10 ετών και ακολούθως για τις ηλικίες 12–16 ετών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ντόπιοι και Ευρωπαίοι πολίτες που διαμένουν στην Τρεμιθούσα.

Ο κ. Χριστοφής ευχαρίστησε επίσης τις γυναίκες που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση και στην παρασκευή των παραδοσιακών προϊόντων.