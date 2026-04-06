ΠτΔ: Η Υγεία, η Παιδεία για εμάς δεν είναι λογιστικές πράξεις, αλλά είναι επένδυση

Το μήνυμα της στήριξης της Πολιτείας σε τόσο σημαντικά έργα έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης εγκαινιάζοντας το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, του Θαλάμου Βραχείας Νοσηλείας και της Μονάδας Λοιμωδών Νοσημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, σήμερα το πρωί προσθέτοντας ότι ο τομέας της Υγείας αποτελεί έναν από τους πλέον κρίσιμους πυλώνες της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης, μαζί με την Παιδεία, το στεγαστικό και το κράτος πρόνοιας.

Σε δηλώσεις του ο ΠτΔ ανέφερε πως η Κυβέρνηση επενδύει στον τομέα της Υγείας και συνεχίζει με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ερωτηθείς για τα έργα που εγκαινίασε σήμερα, είπε ότι «γνωρίζω πάρα πολύ καλά το Νοσοκομείο Πάφου και οφείλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί με την επίσκεψή μου σήμερα βλέπω ένα νέο, καινούργιο νοσοκομείο, νέους θαλάμους, νέο εξοπλισμό. Χαίρομαι ιδιαίτερα συνέχισεστις δηλώσεις του ,« μιλώντας με τους λειτουργούς υγείας και τα θετικά σχόλια από τους ίδιους, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αλλά και από ασθενείς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, που βλέπουμε αυτή την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Συνεχίζουμε είπε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια , λέγοντας πως δεν σταματάει εδώ και δηλώνοντας πως επόμενος στόχος είναι Λεμεσός και Λάρνακα σε συνεργασία πάντα με τον ΟΚΥΠΥ. Ο ΠτΔ σημείωσε πως επενδύουνε ένα ποσό πέραν των 150 εκατομμυρίων ευρώ για τον τομέα της υγείας, προσθέτοντας πως όπως έχει πεί πολλές φορές η Υγεία, η Παιδεία για τους ίδιους δεν είναι λογιστικές πράξεις, αλλά είναι επένδυση. Εξέφρασε ακόμη την ικανοποίηση του , όπως είπε, « που έχουμε τη δυνατότητα, λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής να επενδύουμε σε αυτούς τους τομείς και θα πορευτούμε μέσα στο ίδιο πλαίσιο». Πρόσθεσε ότι τα έργα «είναι παρεμβάσεις ουσίας, δεν είναι μόνο αίθουσες, θάλαμοι κλπ. Είναι εξοπλισμός πολύ σημαντικός, σύγχρονος, τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός. Έχει είπε, « εκπαιδευτεί το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Μίλησα μαζί τους. Και όλα αυτά αναβαθμίζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν σταματούμε, συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός μας είναι η Λεμεσός και η Λάρνακα. Εκεί βρίσκονται σε εξέλιξη κάποια έργα που πολύ σύντομα θα ολοκληρωθούν. Και συνεχίζουμε».

Υπενθύμισε ακόμη την ανακοίνωση του για το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, λέγοντας πως είναι μια επένδυση περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ. Προχωρούν οι εργασίες βάσει των χρονοδιαγραμμάτων και στόχος μας, ελάχιστη υποχρέωση μας είναι στην υγεία και στην παιδεία να προσφέρουμε στους πολίτες μας τις ίδιες υπηρεσίες όπου και αν βρίσκοντα, κατέληξε. Εξάλλου σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο των εγκαινίων ανέφερε ότι ήταν «ιδιαίτερα ευτυχής γιατί η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό και ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας της πατρίδας μας, καθώς και για τη διαρκή στήριξη της κυπριακής οικογένειας».

Εξέφρασε επίσης τη χαρά του για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση μαζί με τον Υπουργό Υγείας και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, σημειώνοντας ότι στόχος ήταν να σταλεί «το μήνυμα της στήριξης της Πολιτείας σε τόσο σημαντικά έργα». Αναφερόμενος στα έργα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, σημείωσε ότι πέραν της πρόσφατης δημιουργίας του νέου ορόφου «Μητέρα και Παιδί» και της ανάπτυξης σύγχρονων υποδομών στους τομείς της Γυναικολογίας, της Μαιευτικής και της Παιδιατρικής, οι νέες εγκαταστάσεις που εγκαινιάστηκαν, δηλαδή το αναβαθμισμένο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, ο θάλαμος βραχείας νοσηλείας και η Μονάδα Λοιμωδών Νοσημάτων, έρχονται να καλύψουν ουσιαστικές και διαχρονικές ανάγκες της επαρχίας Πάφου.

Όπως ανέφερε, «πρόκειται για έργα που δεν αποτελούν απλώς τεχνικές παρεμβάσεις. Είναι παρεμβάσεις ουσίας», οι οποίες ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και αναβαθμίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, διασφαλίζοντας συνθήκες αξιοπρέπειας για κάθε ασθενή και την οικογένειά του.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η υπεύθυνη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, με σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης, μείωση του δημόσιου χρέους και δημοσιονομικό πλεόνασμα, επιτρέπει την ουσιαστική επένδυση σε αυτούς τους τομείς, επιστρέφοντας στους πολίτες όσα πρέπει να πράττει μια διακυβέρνηση με τη φιλοσοφία του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Υπογράμμισε επίσης ότι αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να προσφέρει στους πολίτες τις ίδιες υπηρεσίες όπου και αν βρίσκονται και ότι η επένδυση στην υγεία δεν περιορίζεται στις υποδομές και τον εξοπλισμό, αλλά αποτελεί «επένδυση στον Άνθρωπο και στο μέλλον της κοινωνίας». Σημείωσε ακόμη ότι η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών της Κυβέρνησης και ότι ο ίδιος παρακολουθεί προσωπικά την πρόοδο που γίνεται στον τομέα της υγείας και της παιδείας, σε συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ. Αναφέρθηκε επίσης στο προσωπικό των δημόσιων νοσηλευτηρίων, σημειώνοντας ότι στόχος είναι οι πολίτες να εμπιστεύονται το σύστημα υγείας και να γνωρίζουν ότι σε κάθε γωνιά της Κύπρου θα λαμβάνουν φροντίδα υψηλού επιπέδου «με επαγγελματισμό, σεβασμό και ανθρωπιά». Τόνισε ότι η συνεχής εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η διαρκής αναβάθμιση των υποδομών και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των επαγγελματιών υγείας αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και δίκαιου συστήματος υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση έχει θέσει την υγεία ως ύψιστη προτεραιότητα, επενδύοντας τα τελευταία χρόνια ποσό που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της υγείας, όπως η πρόοδος στο θέμα του εθνικού κέντρου καρκίνου, η κατάληξη στο θέμα του εθνικού φορέα ασθενοφόρων, καθώς και η πρόοδος στην κοινωνική νοσηλευτική και άλλα προγράμματα που προωθούνται στον τομέα της υγείας. Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, σημείωσε ότι μετά τον Μάρτιο του 2023 υπήρχαν προβλήματα, διαμαρτυρίες και καθυστερήσεις και ότι η διαχείριση των καθυστερήσεων αποτέλεσε μία από τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, με σχέδιο και αποφασιστικότητα προχώρησε η επέκταση και ενίσχυση των ΤΑΕΠ σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια. Επισήμανε ότι μετά την Πάφο, στόχος είναι η Λάρνακα, αναγνωρίζοντας δημόσια ότι υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με επενδύσεις τόσο σε σύγχρονες υποδομές όσο και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου, όπως είπε, δημιουργήθηκαν τα ιατρεία ταχείας διαχείρισης, μια μεταρρύθμιση που συνέβαλε στην αποσυμφόρηση και στη μείωση των χρόνων αναμονής, ιδιαίτερα για τα μη επείγοντα περιστατικά. Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις αυτές «δεν είναι θεωρητικές, δεν είναι ωραία λόγια», αλλά έχουν ήδη αποδώσει απτά αποτελέσματα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Τόνισε ότι μέσα από τον σωστό σχεδιασμό, την πολιτική βούληση και τις στοχευμένες παρεμβάσεις, το δημόσιο σύστημα υγείας ενισχύεται και μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες αντάξιες των προσδοκιών της κοινωνίας.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι τα έργα που εγκαινιάστηκαν ενισχύουν καθοριστικά τη λειτουργικότητα και την αυτάρκεια του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, μειώνουν την ανάγκη μετακίνησης ασθενών προς άλλα νοσηλευτήρια και διασφαλίζουν άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση για τους πολίτες της επαρχίας Πάφου. Τέλος, υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση δεν σταματά εκεί και ότι προχωρεί με την υλοποίηση της εξαγγελίας για την ανέγερση νέου νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς, ένα έργο που αναμένεται να δώσει ουσιαστικές λύσεις στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και να συμβάλει στην αποσυμφόρηση του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ακόμη ότι το Σάββατο επισκέφθηκε για τρίτη φορά τον Πύργο Τηλλυρίας, επισημαίνοντας πως οι κάτοικοι της περιοχής αναμένουν την ανέγερση του νέου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς, το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση και των κατοίκων της ακριτικής Τηλλυρίας.

Τόνισε ότι αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει ισότιμες υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, είτε στον Πύργο Τηλλυρίας είτε στο κέντρο της Λευκωσίας ή της Πάφου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου και ειδικότερα στο ζήτημα της καντίνας, υπογραμμίζοντας ότι, εάν το θέμα δεν έχει επιλυθεί, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες, ακόμη και με αναθεώρηση των σχετικών κριτηρίων, ώστε να μην παραμένουν εκκρεμότητες. Επεσήμανε ότι η ανέγερση ενός νέου νοσοκομείου δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη υποδομή, αλλά συνιστά σαφή ένδειξη της πολιτικής βούλησης για ισότιμη πρόσβαση στην υγεία, ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Υπογράμμισε επίσης την προσωπική του αίσθηση ευθύνης για την παροχή ίδιων υπηρεσιών στην υγεία και την παιδεία προς όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής. Καταληκτικά, τόνισε ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ότι η Πολιτεία έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την πρόσβαση κάθε πολίτη σε ποιοτικές, ασφαλείς και ανθρώπινες υπηρεσίες υγείας. Ανέφερε ότι μέσα από έργα όπως αυτά που εγκαινιάζονται, αποδεικνύεται έμπρακτα πως η αναβάθμιση του τομέα της υγείας δεν περιορίζεται σε εξαγγελίες ή δηλώσεις, αλλά αποτελεί μια συνεχή και σταθερή πορεία με επίκεντρο τον άνθρωπο. Τέλος, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται με συνέπεια, σχέδιο και ευθύνη, με στόχο ένα σύστημα υγείας που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της κοινωνίας και στις προσδοκίες των πολιτών, για μια Κύπρο που φροντίζει όλους τους ανθρώπους της χωρίς αποκλεισμούς.

Σημειώνεται πως χαιρετισμούς στην τελετή Εγκαινίων του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), του Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας και της Μονάδας Λοιμωδών Νοσημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου απηύθυναν ο Ιατρικός Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, Δρ. Σπύρο Γεωργίου ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντή του ΟΚΥπΥ, κ. Κύπρος Σταυρίδη και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ, κ. Μαρίνος Καλλής.

Ο Ιατρικός Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, Δρ. Σπύρο Γεωργίου ανέφερε πως το ΓΝ Πάφου λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ώς ένα στολίδι της Μεσογείου όπως αναφερόταν τότε αλλά με το κύμα της μετανάστευσης, την αύξηση του τουρισμού αλλά και την ανάπτυξη που είχε πάρει η επαρχία Πάφου ήταν εμφανές ότι σύντομα θα χρειαζόντουσαν βελτιώσεις για να μπορεί να είναι λειτουργικό. Είναι ευχάριστο είπε ακόμη ότι τόσο η κτηριακή υποδομή για την Μονάδα Αιμοκάθαρσης που εγκαινίασε ο ΠτΔ όσο και ο ανακαινισμένος τέταρτος όροφος με την ονομασία « Μητέρα και Παιδί» είναι σε πλήρη λειτουργία. Ο Δρ. Γεωργίου είπε ακόμη πως η σημερινή ημέρα με τα εγκαίνια του ΤΑΕΠ του ΓΝ Πάφου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας της επαρχίας Πάφου και ευρύτερα για το σύστημα υγείας της χώρας μας.

Ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντή του ΟΚΥπΥ, κ. Κύπρος Σταυρίδης μεταξύ άλλων ανέφερε πως ο Οργανισμός των Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ασπάζονται το όραμα του ΠτΔ και μετουσιώνουν το δικό του πρόγραμμα έργα και πράξεις που αγγίζουν τον άνθρωπο. Πρόσθεσε ακόμη πως αυτά τα έργα δεν αποτελούν μεμονωμένες παρεμβάσεις αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική αναβάθμισης των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Ο κ. Σταυρίδης εξέφρασε για την ικανοποίηση του για τα ποσά που εξασφάλισε από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εξέφρασε την περηφάνια για την υλοποίηση έργων το ένα μετά το άλλο. Διαβεβαίωσε την προσήλωση του ΟΚΥπΥ στην εργασία με συνέπεια και αποφασιστικότητα προς την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουν θέσει .

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ, κ. Μαρίνος Καλλής μεταξύ άλλων έστειλε το γενικό μήνυμα ότι ο ΓΝ Πάφου αναβαθμίζεται στην πράξη και πως τίποτα δεν έγινε τυχαία αλλά αφουγκραστήκαμε συνέχισε, τις ανάγκες των πολιτών της επαρχίας Πάφου δίδοντας προτεραιότητες που καθορίζονται από την κοινωνία .Ακολούθως ο κ. Καλλής αναφέρθηκε στα έργα που θα ακολουθήσουν προκειμένου να βελτιώσουν την αισθητικότητα του Νοσοκομείου αλλά και θα συμβάλουν στην ανακαίνιση της καφετερίας του Νοσοκομείου Πάφου. Επίσης είπε, « υλοποιούμε την δέσμευση μας για την τοποποθέτηση Εκτελεστικού Διευθυντή στο Νοσοκομείο Πάφου ενισχύοντας την αυτονομία του και την αποτελεσματικότητα του». Ακολούθησε το κόψιμο της κορδέλας και αποκάλυψη πλάκας εγκαινίων.