Δημήτρης Παπαδάκης: Μόνος δρόμος να ερευνηθούν οι συσκευές των εμπλεκομένων στην υπόθεση «Σάντη»

Ο τέως ευρωβουλευτής τονίζει τη σημασία της έρευνας των ηλεκτρονικών συσκευών των πρωταγωνιστών στην υπόθεση.

Την διερεύνηση των ηλεκτρονικών συσκευών των «πρωταγωνιστών» στην υπόθεση «Σάντη» ζητά ο Δημήτρης Παπαδάκης, με τις νέες εξελίξεις να τρέχουν.

Ο τέως ευρωβουλευτής, σε ανάρτηση του στο Χ, αναφέρθηκε στα δύο ενδεχόμενα που υπάρχουν σε σχέση με τα επίμαχα μηνύματα που δημοσίευσε ο Μακάριος Δρουσιώτης και οδήγησαν στην έρευνα της υπόθεσης «Σάντη» από τις Κυπριακές Αρχές.

Το πρώτο ενδεχόμενο είναι τα μηνύματα να συμπεριλαμβάνουν αληθινά και κατασκευασμένα, σημείωσε, ή να είναι όλα κατασκευασμένα, κάτι που θα διαπιστωθεί μόνο με τον απαραίτητο έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παπαδάκης, ήταν μέχρι πρώτινως υποψήφιος βουλευτής με το ΑΛΜΑ, αλλά αφαιρέθηκε από το ψηφοδέλτιο, όταν οι ισχυρισμοί του κ. Δρουσιώτη ενέπλεξαν και το όνομα του πρώτου. Ο ίδιος, υπέβαλε καταγγελία στις Αρχές και έδωσε τις προσωπικές του ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας για ιδιωτικό δικανικό έλεγχο, ο οποίος δεν έδειξε εμπλοκή του.

Η υπόθεση διερευνάται από τις Αρχές, με καταθέσεις στην χώρα, ενώ τα μηνύματα έχουν αποσταλεί στη Europol για έλεγχο.

 

 

 

