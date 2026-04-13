Νίκος Κληρίδης: «Η έφοδος ήταν τρομοκρατική ενέργεια - Έψαχναν στοιχεία που σχετίζονταν με τον Βγενόπουλο»

Σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο η Αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες στο σπίτι και το γραφείο του το Μεγάλο Σάββατο έκανε ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, μιλώντας στο ελληνικό μέσο ενημέρωσης documentonews.gr για την υπόθεση «Σάντη». Ο ίδιος υποστήριξε ότι βρίσκεται στην κατοχή του υλικό σχετικό με την υπόθεση, η οποία δημοσιοποιήθηκε από τον Μακάριο Δρουσιώτη και στη συνέχεια από το Documento, με εξελίξεις που φέρεται να εμπλέκουν και δημόσια πρόσωπα από Ελλάδα.

«Τρομοκρατική ενέργεια»

Ο κ. Κληρίδης δήλωσε ότι οι αστυνομικές εφόδοι αποτέλεσαν «τρομοκρατική ενέργεια». Όπως ανέφερε, το ένταλμα εκδόθηκε «τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου» με τρόπο ώστε να μην προλάβει να αντιδράσει δικαστικά. Περιέγραψε ότι στις 7:30 π.μ., ενώ κοιμόταν, «6 αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα» του σπιτιού του.

«Ήταν τρομοκρατική ενέργεια. Με ξύπνησαν και η συμπεριφορά τους ήταν χειρότεροι και από τους Άγγλους της ΕΟΚΑ», είπε, υποστηρίζοντας ότι δεν του επετράπη χρόνος προετοιμασίας και ότι ένιωσε «ταχυπαλμία». Πρόσθεσε ότι «με έσπρωξαν στην πόρτα για να μπουν», ενώ, όπως είπε, «ένας μάλιστα ήταν ανώτερος αξιωματικός».

Παράνομες ενέργειες, σύμφωνα με τον ίδιο

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι προσπάθησε να αρνηθεί τις έρευνες, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι θεωρούσε τις πράξεις τους «παράνομες και αντισυνταγματικές». «Δεν με άκουσαν και άρχισαν την επιτόπια έρευνα», υποστήριξε.

Έρευνα και στο γραφείο

Κατά τον ίδιο, έρευνα πραγματοποιήθηκε και στο γραφείο του, παρουσία δύο δικηγόρων. Ο ίδιος περιέγραψε ότι οι αστυνομικοί «έβαζαν keywords στον υπολογιστή και αναζητούσαν συγκεκριμένα πράγματα, καμιά σχέση με την έρευνα που ισχυρίζονται». Σύμφωνα με όσα είπε, μεταξύ των αναζητήσεων περιλαμβάνονταν «εταιρείες που σχετίζονταν με τον Βγενόπουλο», το «project Helix», «κυπριακά funds και τράπεζες» αλλά και «διάφορα πρόσωπα». «Δεν βρήκαν τίποτα, ωστόσο», ανέφερε.

Κατασχέσεις συσκευών

Ο κ. Κληρίδης ανέφερε ακόμη ότι οι αστυνομικοί άνοιξαν το χρηματοκιβώτιό του και κατέσχεσαν «αρχεία για την υπόθεση της Σάντη και 3-4 usb». Επίσης, όπως είπε, κατέσχεσαν το κινητό του και άλλες δύο συσκευές. Παρότι, σύμφωνα με τον ίδιο, του είχαν πει ότι η συσκευή θα επιστρεφόταν «σε 2-3 ώρες», δύο ημέρες αργότερα «ακόμα δεν το έχει πάρει πίσω», καθώς του ειπώθηκε ότι στάληκαν στη Europol.

Ο δικηγόρος έκανε λόγο για «συνταρακτικά παράνομες ενέργειες» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, όπως υποστήριξε, «οι εντολείς των αστυνομικών να καίγονται για κάποιες συνομιλίες στο Viber». Πρόσθεσε επίσης ότι «ακόμα και στις σκάλες του κτιρίου» στο γραφείο του εντόπισε άνδρες της ασφάλειας.

Υπενθυμίστηκε ότι ο Νίκος Κληρίδης θεωρείται κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης «Σάντη». Ο ίδιος είχε μιλήσει στο Documento πριν τις έρευνες, υποστηρίζοντας ότι δεχόταν απειλές και εκφράζοντας ανησυχία για πιθανή συγκάλυψη. «Μετά τα όσα έγιναν γνωστά, εδώ έχει δημιουργηθεί ένα χάος, μια ζούγκλα», είπε.