Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

ΕΒΕΠ: Ενίσχυση συνεργασίας για το ελαιόλαδο στη Μεσόγειο,σημαντικές επαφές στην Κορσική

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον τομέα του ελαιολάδου αποτέλεσαν οι τριήμερες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Μπαστιά της Κορσικής, περί τα τέλη Μαρτίου , στο πλαίσιο του έργου Olive Oil Med Net.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Επιμελητήριο Πάφου συμμετείχε ενεργά στις εργασίες, μαζί με εκπροσώπους από μεσογειακές περιοχές, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για προώθηση της ποιότητας και της καινοτομίας στον κλάδο.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι εταίροι αντάλλαξαν βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα ποιότητας, χημικής ανάλυσης και αναγνώρισης ποικιλιών ελαιολάδου.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τοπικά ελαιοτριβεία, αποκτώντας πρακτική εικόνα των διαδικασιών παραγωγής και συνδέοντας τη θεωρητική γνώση με την εφαρμογή στο πεδίο.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με τη δημιουργία του Μεσογειακού Δικτύου Ελαιολάδου, στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 31 φορείς, ενισχύοντας τις προοπτικές για μελλοντικές συνεργασίες και κοινές δράσεις στον τομέα.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα