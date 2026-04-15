ΕΒΕΠ: Ενίσχυση συνεργασίας για το ελαιόλαδο στη Μεσόγειο,σημαντικές επαφές στην Κορσική

Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον τομέα του ελαιολάδου αποτέλεσαν οι τριήμερες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Μπαστιά της Κορσικής, περί τα τέλη Μαρτίου , στο πλαίσιο του έργου Olive Oil Med Net.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Επιμελητήριο Πάφου συμμετείχε ενεργά στις εργασίες, μαζί με εκπροσώπους από μεσογειακές περιοχές, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για προώθηση της ποιότητας και της καινοτομίας στον κλάδο.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι εταίροι αντάλλαξαν βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα ποιότητας, χημικής ανάλυσης και αναγνώρισης ποικιλιών ελαιολάδου.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τοπικά ελαιοτριβεία, αποκτώντας πρακτική εικόνα των διαδικασιών παραγωγής και συνδέοντας τη θεωρητική γνώση με την εφαρμογή στο πεδίο.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με τη δημιουργία του Μεσογειακού Δικτύου Ελαιολάδου, στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 31 φορείς, ενισχύοντας τις προοπτικές για μελλοντικές συνεργασίες και κοινές δράσεις στον τομέα.