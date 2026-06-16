«Ιστορική εξέλιξη» το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» - Τι δήλωσε η δικηγόρος του Μακάριου Δρουσιώτη

Ως μια «ιστορική εξέλιξη» και σημαντική δικαίωση του πολυετούς αγώνα του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη χαρακτήρισε η δικηγόρος του, Λητώ Καριόλου, τα ευρήματα του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το Κράτος Μαφία.

Μιλώντας στον Άλφα Κύπρου, η κ. Καριόλου ανέφερε ότι ο Δρουσιώτης βρέθηκε για χρόνια στο στόχαστρο εξαιτίας της ερευνητικής του δραστηριότητας και των αποκαλύψεών του για ζητήματα διαφθοράς, διαπλοκής και κατάχρησης εξουσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

«Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη. Η σημερινή ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής αποτελεί σημαντική δικαίωση του πολυετούς αγώνα του Μακάριου Δρουσιώτη», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, μέσω της τριλογίας των βιβλίων του και ιδιαίτερα του βιβλίου «Κράτος Μαφία», ο Δρουσιώτης ανέδειξε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και τα οποία, όπως υποστήριξε, «επί μακρόν επιχειρήθηκε να απαξιωθούν, να υποβαθμιστούν και να παραμεριστούν λόγω της πολιτικής ισχύος και επιρροής που ασκούσε και ασκεί ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Η δικηγόρος του δημοσιογράφου σημείωσε ότι τα ευρήματα της Αρχής καταγράφουν ενδεχόμενη διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων:«Τα ευρήματα της Αρχής φαίνεται να καταγράφουν μια σειρά εξαιρετικά σοβαρών ζητημάτων και ενδεχόμενης διάπραξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων, περιλαμβανομένων της κατάχρησης εξουσίας, του δεκασμού, της δωροδοκίας δημόσιων αξιωματούχων, της εμπορίας επηρεασμού και της συνωμοσίας για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη διαχείριση του πορίσματος και των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν.

«Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι χρειάζονται εγγυήσεις για ανεξάρτητη διαχείριση αυτού του πορίσματος», είπε, προσθέτοντας ότι η επιρροή του τέως Προέδρου παραμένει σημαντικός παράγοντας στο δημόσιο βίο.

Κληθείσα τέλος να σχολιάσει τις κατά καιρούς αναφορές του τέως Προέδρου ότι ο Δρουσιώτης είναι αναξιόπιστος και συκοφάντης, η δικηγόρος του υποστήριξε ότι τα συμπεράσματα του πορίσματος απαντούν από μόνα τους.

Σε νέες δηλώσεις της στο Mega, η δικηγόρος ανέφερε ότι «η αυτοεξαίρεση δεν αποτελεί λύση. Η λύση θα ήταν η παραίτηση της ηγεσίας της Νομικής Υπηρεσίας, ώστε να αναλάβουν τη διαχείριση της υπόθεσης λειτουργοί που δεν θα είναι ιεραρχικά υπόλογοι σε πρόσωπα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν σύγκρουση συμφέροντος».

Ερωτηθείσα κατά πόσον το πόρισμα και η κατάθεσή του ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα ενδέχεται να συνδεθούν με τις εκκρεμείς διαδικασίες ή τις ποινικές έρευνες που αφορούν την υπόθεση Σάντη, η κ. Καριόλου απάντησε: «Κοιτάξτε, πέραν της υπόθεσης Σάντη, για την οποία δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική ενημέρωση, αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι οι αστικές διαδικασίες, οι οποίες βεβαίως είναι σε εξέλιξη». Είπε ακόμη ότι: «Εάν η απάντηση του τέως Προέδρου είναι ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης είναι συκοφάντης, αναξιόπιστος και μυθομανής, πιστεύω ότι ένα πόρισμα με αυτά τα συμπεράσματα τουλάχιστον τον διαψεύδει. Τα υπόλοιπα θα τεθούν ενώπιον των δικαστηρίων», κατέληξε.