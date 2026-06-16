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Διεθνής επιτυχία για τον Κύπριο νευρολόγο Δρ. Αντρέα Χαριδήμου: Εξασφάλισε $9 εκατ. για την έρευνα των εγκεφαλικών και της άνοιας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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ια σπουδαία χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Leducq για την αντιμετώπιση της Εγκεφαλικής Αμυλοειδικής Αγγειοπάθειας (CAA).

Μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή διάκριση για την κυπριακή επιστημονική κοινότητα αποτελεί η εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 9 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Κύπριο νευρολόγο και ερευνητή του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, Δρ. Αντρέα Χαριδήμου. Η χρηματοδότηση δόθηκε από το Ίδρυμα Leducq, από κοινού με τον καθηγητή Marcel Verbeek του Radboud University Medical Center της Ολλανδίας, για τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς ερευνητικού δικτύου.

Η διάκριση αυτή επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού προγράμματος International Networks of Excellence και θα στηρίξει για πέντε χρόνια το πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα TRAFFIC(Translational Framework For Innovation in Cerebral Amyloid Angiopathy). Το δίκτυο θα συντονίζεται από τα πανεπιστήμια της Βοστόνης και το Radboud, με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημονικών ομάδων από πολλές χώρες.

Τι είναι η νόσος CAA που μπαίνει στο μικροσκόπιο

Η Εγκεφαλική Αμυλοειδική Αγγειοπάθεια (Cerebral Amyloid Angiopathy - CAA) είναι μια συχνή αλλά δύσκολα διαγνώσιμη πάθηση των μικρών αγγείων του εγκεφάλου που εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες.

  • Ο μηχανισμός: Χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση της πρωτεΐνης αμυλοειδούς-βήτα στα τοιχώματα των εγκεφαλικών αγγείων.

  • Οι συνέπειες: Αποτελεί βασική αιτία αιμορραγικών εγκεφαλικών επεισοδίων, ενώ συνδέεται άμεσα με τη νοητική έκπτωση και τη γεροντική άνοια, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Alzheimer.

Παρά τη σοβαρότητά της, η CAA δεν διαθέτει ακόμη στοχευμένες θεραπείες. Το δίκτυο TRAFFIC φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα, συνδυάζοντας προηγμένες τεχνικές απεικόνισης εγκεφάλου, μοριακούς βιοδείκτες, πειραματικά μοντέλα και κλινικά δεδομένα ασθενών για να πετύχει μια πιο έγκαιρη και ακριβή διάγνωση.

Μια παγκόσμια συμμαχία κορυφαίων πανεπιστημίων

«Η CAA είναι μία από τις πιο συχνές παθολογίες που επηρεάζουν τον γηράσκοντα εγκέφαλο, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα για το πώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται», δήλωσε ο Δρ. Χαριδήμου. «Μέσω του TRAFFIC, φέρνουμε κοντά επιστήμονες με συμπληρωματική τεχνογνωσία στην κλινική νευρολογία, τη μοριακή βιολογία και την πειραματική έρευνα, με στόχο να δημιουργήσουμε τη βάση για καλύτερη διάγνωση, μελλοντικές θεραπείες και εκπαίδευση της επόμενης γενιάς ερευνητών στον τομέα».

Στο δίκτυο συμμετέχουν κορυφαία ιδρύματα από τις ΗΠΑ, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Γερμανία:

  1. Πανεπιστήμιο της Βοστόνης (Boston University)

  2. Radboud University Medical Center

  3. Vanderbilt University Medical Center

  4. Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (Harvard Medical School)

  5. Ερευνητικό Ινστιτούτο Vall d’Hebron (Βαρκελώνη)

  6. Πανεπιστήμιο Otto von Guericke του Μαγδεβούργου

  7. Πανεπιστήμιο του Ρόουντ Άιλαντ (University of Rhode Island)

Η τεράστια αυτή επιτυχία φέρνει για άλλη μια φορά την κυπριακή επιστημονική αριστεία στην αιχμή της παγκόσμιας ιατρικής έρευνας, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις με τεράστιο αντίκτυπο σε έναν διαρκώς γηράσκοντα πληθυσμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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