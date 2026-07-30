ΔΣ Cyta: Επενδύσεις €189 εκατ. και αύξηση εσόδων τη διετία 2024-2025

Επενδύσεις ύψους €189 εκ. που χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια πραγματοποίησε η CYTA την περίοδο 2024-2025, σύμφωνα με τον απολογισμό, που παρουσίασε το ΔΣ του οργανισμού. Κατά την ίδια περίοδο, καταγράφηκε αύξηση εσόδων.

Σε ανακοίνωσή του για τον απολογισμό της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι η περίοδος Φεβρουάριος 2024 – Ιούλιος 2026 αποτέλεσε για τη Cyta μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού και σημαντικών στρατηγικών αποφάσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού, προβαίνοντας σε απολογισμό της θητείας του. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Συμβούλιο εργάστηκε με στόχο να ενισχύσει τον ρόλο της Cyta ως αξιόπιστου παρόχου συνδεσιμότητας και να την προετοιμάσει για έναν πιο ενεργό ρόλο στην ψηφιακή εξέλιξη της Κύπρου.

"Μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις επενδύσεις σε υποδομές και την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών υπηρεσιών, τέθηκαν ισχυρότερες βάσεις για καλύτερες υπηρεσίες προς όλους τους πελάτες, περισσότερες δυνατότητες για την οικονομία και ουσιαστική στήριξη της ψηφιακής πορείας της χώρας", σημειώνεται.

Προβαίνοντας σε απολογισμό, το ΔΣ αναφέρεται στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Cyta, με την προσθήκη των τομέων της Τεχνολογίας και της Ενέργειας, που, όπως σημειώνει, αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη για το μέλλον του Οργανισμού, καθώς δημιουργεί νέες δυνατότητες ανάπτυξης, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Cyta και της επιτρέπει να διευρύνει τον ρόλο και τη συνεισφορά της προς τους πελάτες της και τη χώρα.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το ΔΣ ενέκρινε την Εταιρική Στρατηγική 2025–2027 και τη δημιουργία χαρτοφυλακίου 21 στρατηγικών έργων, ώστε οι προτεραιότητες του Οργανισμού να υλοποιούνται με συντονισμό, συστηματική παρακολούθηση και καθαρή εικόνα της προόδου κάθε έργου.

Όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σημειώνεται ότι εγκρίθηκε και ξεκίνησε η υλοποίηση του εκσυγχρονισμού των συστημάτων πληροφορικής, του μεγαλύτερου έργου επιχειρησιακού μετασχηματισμού στην ιστορία της Cyta. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το έργο αφορά τον συνολικό εκσυγχρονισμό των συστημάτων και των διαδικασιών του Οργανισμού, με στόχο την απλοποίηση της εξυπηρέτησης, τη μεγαλύτερη αυτοματοποίηση, την ταχύτερη ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη.

Ακόμα, σημειώνεται ότι επιταχύνθηκε η ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών, προωθήθηκε η περαιτέρω επέκταση των δυνατοτήτων του δικτύου κινητής και ενισχύθηκαν οι διεθνείς τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις της Cyta. "Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν στην παροχή πιο γρήγορων, αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών, ενισχύουν τις δυνατότητες των επιχειρήσεων και αναβαθμίζουν τη θέση της Κύπρου ως κόμβου ψηφιακής συνδεσιμότητας στην περιοχή", σημειώνεται.

Το ΔΣ αναφέρει, επίσης, ότι μέσα από στρατηγικές εξαγορές, η Cyta διεύρυνε την παρουσία της στον τομέα των Κέντρων Δεδομένων. Η εξέλιξη αυτή, σημειώνεται, ενισχύει τη δυνατότητά της να προσφέρει κρίσιμες ψηφιακές υποδομές προς το κράτος, την οικονομία και τις επιχειρήσεις, μέσα από υπηρεσίες φιλοξενίας δεδομένων, cloud, ανάκαμψης από καταστροφές και λύσεις υψηλής διαθεσιμότητας.

Η Cyta ενίσχυσε, ακόμα, τον ρόλο της ως ολοκληρωμένου συνεργάτη υλοποίησης σύνθετων τεχνολογικών έργων για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάχθηκε με πιο οργανωμένο τρόπο στον στρατηγικό σχεδιασμό του Οργανισμού, με αποτέλεσμα την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων.

Στην ανακοίνωση γίνεται, επίσης, αναφορά στη συμβολή της CYTA σε έργα κρίσιμα για το κράτος, όπως η αναβάθμιση των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και η μετάβαση του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής στην Κοκκινοτριμιθιά, που "ανέδειξαν την τεχνική επάρκεια και αξιοπιστία της Cyta ως στρατηγικού εταίρου του κράτους".

Περαιτέρω, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής νέας ανώτατης διοίκησης, δημιουργήθηκαν οι νέες Διευθύνσεις ICT και Ψηφιακής Εξέλιξης, εφαρμόστηκε νέο σύστημα προσλήψεων και προαγωγών και ανανεώθηκε σημαντικό μέρος της διοικητικής πυραμίδας, ενώ ενισχύθηκε το πλαίσιο διακυβέρνησης, με έμφαση στη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Συνεχίστηκαν έργα που ενισχύουν το θετικό αποτύπωμα του Οργανισμού στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Ολοκληρώθηκε το έργο της Ολιστικής Διαχείρισης ESG και έγιναν σημαντικά βήματα για τη μείωση των εκπομπών. Όπως αναφέρεται, το 2025, υπολογίστηκε ο πραγματικός θετικός αντίκτυπος της Cyta, ενώ ο Οργανισμός προχώρησε σε έργα που ενισχύουν την ψηφιακή συμπερίληψη στον τόπο μας.

Τέλος, το ΔΣ αναφέρεται στην οικονομική ευρωστία του οργανισμού, σημειώνοντας ότι η CYTA διατήρησε ισχυρή οικονομική πορεία, με αύξηση εσόδων σε €444,2 εκατ. το 2025 από €405,5 εκατ. το 2023 και EBITDA €150,6 εκατ. "Η επίδοση αυτή στήριξε τη δυνατότητα του Οργανισμού να συνεχίσει να επενδύει σε κρίσιμες υποδομές και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του, χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Κατά την περίοδο 2024–2025 υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους σχεδόν €189 εκατ., οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια", αναφέρεται.

Συνολικά, αναφέρει, η θητεία της περιόδου Φεβρουάριος 2024 – Ιούλιος 2026 αφήνει ως κύρια παρακαταθήκη "μια CYTA πιο έτοιμη, πιο ισχυρή και πιο εξωστρεφή. Έναν Οργανισμό που συνεχίζει να ενισχύει τον βασικό του ρόλο στις τηλεπικοινωνίες, ενώ αναπτύσσει τις ψηφιακές υποδομές και τις τεχνολογικές υπηρεσίες που χρειάζεται η Κύπρος για τα επόμενα χρόνια".

Πηγή: ΚΥΠΕ