Η Allwyn στηρίζει έμπρακτα τις ορεινές κοινότητες της Κύπρου

Μια νέα σημαντική δράση για τη στήριξη των ορεινών κοινοτήτων του Τροόδους υλοποίησε η Allwyn Κύπρου, προχωρώντας στη δωρεά εννέα οχημάτων προς εθελοντικές οργανώσεις και φορείς κοινωνικής φροντίδας της περιοχής. Η τελετή παράδοσης των οχημάτων πραγματοποιήθηκε στην Τριμίκλινη, παρουσία της Πρώτης Κυρίας, μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εθελοντικών οργανισμών, καθώς και κατοίκων της περιοχής.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας της Allwyn Κύπρου, η οποία έχει ως στόχο τη δημιουργία ουσιαστικού κοινωνικού αποτυπώματος και την έμπρακτη ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών. Τα οχήματα θα αξιοποιηθούν από Συμβούλια Κοινοτικής Ευημερίας και εθελοντικές οργανώσεις για την εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών των κατοίκων των ορεινών περιοχών, όπως η μεταφορά παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με ανάγκες φροντίδας και διάφορες υποστηρικτικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων.

Κατά την τελετή παράδοσης των οχημάτων, χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη, απηύθυνε ο Υπουργός Εσωτερικών, κύριος Κωνσταντίνος Ιωάννου. Όπως υπογράμμισε, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί απτό παράδειγμα της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, τοπικών κοινωνιών και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις ορεινές περιοχές. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών εξήρε τη συνεισφορά της Allwyn Κύπρου, τονίζοντας ότι οι δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας μεταφράζονται σε ουσιαστικό κοινωνικό όφελος, όταν ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, κύριος Χαράλαμπος Χριστοφίνας, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς την Allwyn Κύπρου για τη γενναιόδωρη προσφορά της, τονίζοντας ότι η δωρεά των εννέα οχημάτων ενισχύει ουσιαστικά τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και διευκολύνει το πολύτιμο έργο των εθελοντικών οργανώσεων στις ορεινές κοινότητες.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Κύπρου, κύριος Αλέξανδρος Ντάβος, επανέλαβε τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας να βρίσκεται δίπλα στην κυπριακή κοινωνία και να στηρίζει δράσεις που δημιουργούν πραγματική αξία για τους πολίτες. Όπως ανέφερε, η δωρεά αποτελεί μια επένδυση στην κοινωνική συνοχή και την πρόοδο των ορεινών κοινοτήτων. Επίσης, τόνισε ότι η Allwyn Κύπρου θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αλληλεγγύη και την κοινωνική ευημερία, καθώς και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών σε ολόκληρη την Κύπρο.