Η Coca-Cola HBC Κύπρου διακρίνεται με έξι βραβεία στα Cyprus Responsible Business Awards 2024

Για ακόμη μία χρονιά, η Coca-Cola HBC Κύπρου ξεχώρισε στα Cyprus Responsible Business Awards 2024, που διοργάνωσε η Boussias Cyprus και πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025, αποσπώντας έξι σημαντικές διακρίσεις για τις δράσεις και πρωτοβουλίες της στους τομείς της ισότητας, της βιωσιμότητας, της υπεύθυνης διαχείρισης πόρων και της ενδυνάμωσης των νέων.

Τα τρία Χρυσά και τρία Αργυρά Βραβεία, αποτελούν αναγνώριση της δέσμευση της Coca-Cola HBC Κύπρου στις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, που έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Η εταιρεία απέσπασε Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Διαχείριση Φυσικών Πόρων για την “Yπεύθυνη διαχείριση νερού” σε όλα τα εργοστάσια παραγωγής της, εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές εξοικονόμησης, επαναχρησιμοποίησης και προστασίας των υδάτινων πόρων, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους βιωσιμότητας του Ομίλου Coca-Cola HBC.

Χρυσό Βραβείο απέσπασε επίσης στην κατηγορία Ισότητα των Φύλων για την πρωτοβουλία «Ισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων», που αναγνωρίζει τη συνεχή προσπάθεια της Coca-Cola HBC Κύπρου για την προώθηση ίσων ευκαιριών και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου άνδρες και γυναίκες συμμετέχουν ισότιμα σε όλα τα επίπεδα.

Το τρίτο Χρυσό Βραβείο, στην κατηγορία Συνεργασία Επιχείρησης – Ακαδημαϊκών Φορέων, απονεμήθηκε για το πρόγραμμα #YouthEmpowered, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων μέσα από την ανάπτυξη επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων, συμβάλλοντας στην απασχολησιμότητα και στην ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων.

Στην κατηγορία της Διαχείρισης Ενέργειας, η Coca-Cola HBC Κύπρου τιμήθηκε με Αργυρό Βραβείο για το πρόγραμμα NetZeroBy40, το οποίο αποτυπώνει τη στρατηγική της δέσμευση για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2040, μέσα από συνεχή επένδυση σε καθαρές τεχνολογίες και βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής.

Το πρόγραμμα οικονομικής ενδυνάμωσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας Zero Waste HoReCa, με την αποκλειστική στήριξη του ιδρύματος της Coca-Cola, ‘The Coca-Cola Foundation’, απέσπασε Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία Zero Waste, για την αποτελεσματική προώθηση της κυκλικής οικονομίας στον κλάδο της εστίασης και φιλοξενίας, συμβάλλοντας στην ευρύτερη υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και βιώσιμων προμηθειών.

Τέλος, η εταιρεία τιμήθηκε με Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία Υγεία και Ασφάλεια για το πρόγραμμα «Ασφάλεια βασισμένη στη συμπεριφορά (BBS)», το οποίο ενισχύει την κουλτούρα ασφάλειας μέσω συμμετοχικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, θέτοντας την ασφάλεια των ανθρώπων της στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητας.

Εκ μέρους της εταιρείας, ο Ανδρέας Γιόρτσιος, Corporate Affairs & Sustainability Manager, ανέφερε: «Είμαστε περήφανοι για τις βραβεύσεις οι οποίες αυτές αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας όλων μας στην Coca-Cola HBC Κύπρου. Αντικατοπτρίζουν τη διαχρονική στρατηγική μας να διασφαλίζουμε ότι οι ενέργειες μας συμβάλλουν θετικά τόσο στη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας μας όσο και στο περιβάλλον και την κοινωνία όπου δραστηριοποιούμαστε, με γνώμονα τα όραμά μας να δημιουργούμε ένα καλύτερο κοινό μέλλον για όλους».