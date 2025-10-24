Αντιδρούν κάτοικοι της κοινότητας Μαμωνιών για τo ενδεχόμενο τοποθέτησης πομπού κινητής τηλεφωνίας

Πλείστοι κάτοικοι της κοινότητας Μαμωνιών της επαρχίας Πάφου αντιδρούν με το ενδεχόμενο τοποθέτησης πομπού στο κέντρο της κοινότητας προς ενίσχυση κεντρικής κεραίας που τοποθετήθηκε με στόχο την βελτίωση της επικοινωνίας στις κοινότητες του Διαρίζου, σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου Αποδήμων Αθηνά Αχιλλέως.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης εδώ και λίγο καιρό τέθηκε σε λειτουργία το δίκτυο τηλεφωνίας και διαδικτύου της ΑΤΗΚ στις κοινότητες Διαρίζου.

Μετά από τις εργασίες εγκατάστασης πυλώνα, πραγματοποιήθηκε ο απαραίτητος έλεγχος από όλες τις υπηρεσίες και έγινε παραλαβή του νέου αυτού σταθμού κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου με όλες οι τεχνολογίες να λειτουργούν πολύ ικανοποιητικά.

Η λήψη σήματος τηλεφωνίας στην περιοχή είναι πλέον αναβαθμισμένη, μετά από δέκα και πλέον χρόνια οι κάτοικοι των κοινοτήτων της κοιλάδας Διαρίζου μπορούν να απολαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες τηλεφωνίας και διαδικτύου, και κυρίως, μπορούν να αισθάνονται πιο ασφαλείς, ωστόσο σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου Αποδήμων Μαμωνιών Αθηνά Αχιλλέως, το σήμα δεν είναι ικανοποιητικό στα Μαμώνια, για αυτό θα ενισχυθεί με την ενδεχόμενη τοποθέτηση νέου πομπού εντός της κοινότητας.

Δεν έχουμε πρόβλημα είπε χαρακτηριστικά, να τοποθετηθεί οποιοσδήποτε πομπός αλλά όχι εντός του οικισμού.

Ερωτηθείς ο πρόεδρος του Κ.Σ. Μαμωνιών Ανδρέας Φαίδωνος ανέφερε πως η ενίσχυση του δικτύου δεν θα γίνει με την τοποθέτηση κεραίας αλλά ενός στύλου με δύο μικρά συστήματα wi-fi . Πρόσθεσε πως την κοινότητα επισκέφτηκε υπεύθυνος της επικοινωνίας στην Πάφο ο κ. Άριστος Αριστοδήμου προκειμένου να τύχουν ενημέρωσης το κοινοτικό συμβούλιο και οι κάτοικοι. Τύχαμε είπε ο κ. Φαίδωνος πλήρης ενημέρωση και με την ενδεχομενη τοποθέτηση αυτού του στύλου και δεν διατρέχει κίνδυνος της υγείας των κατοίκων της περιοχής.

Ενδεικτικά είπε ο κοινοτάρχης Μαμωνιών το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από τον στύλο που θα τοποθετηθεί.

Από την πλευρά του ο Άριστος Αριστοδήμου εκ μέρους της ΑΤΗΚ ανέφερε πως για την τοποθέτηση του πομπού το λεγόμενο easy microsystem) θα πρέπει να τύχει έγκρισης από το κοινοτικό συμβούλιο πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής αλλά και πως η τοποθέτηση αυτού του πομπού δεν πρέπει να προκαλεί καμία ανησυχία.

Επισημαίνεται ότι σε αρκετά σημεία των κοινοτήτων Μαμώνια, Άγιος Γεώργιος Μαμωνιών, Φασούλα, Αρχιμανδρίτα, Κέδαρες, Πραστειό, Πραιτώρι, Τραχυπέδουλα, Άγιος Νικόλαος και Φιλούσα, το σήμα λήψης του δικτύου της ΑΤΗΚ ήταν κακό, με αποτέλεσμα να επηρεάζονταν η ασφάλεια, η υγεία, η εργασία και η ποιότητα και άνεση της διαβίωσης των κατοίκων των αναφερομένων κοινοτήτων.