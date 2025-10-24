Στρατηγική συνεργασία των Υπεραγορών Αλφαμέγα με τη Microsoft

Σε μια στρατηγική συνεργασία, η οποία αναμένεται να επαναπροσδιορίσει το μέλλον του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο, προχωρούν οι Υπεραγορές Αλφαμέγα και ο διεθνής τεχνολογικός κολοσσός Microsoft. Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της, η κυπριακή αλυσίδα λιανικού εμπορίου αξιοποιεί τις δυνατότητες του Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, εκσυγχρονίζοντας πλήρως την ψηφιακή της υποδομή, με στόχο τη μετάβασή της σε ένα υπερσύγχρονο και ολοκληρωμένο περιβάλλον επιχειρησιακών διαδικασιών.

Το Dynamics 365 Finance and Operations αποτελεί μια προηγμένη λύση διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) βασισμένη στο cloud, η οποία βοηθά μεγάλες επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν βασικές επιχειρησιακές τους διαδικασίες, όπως τα οικονομικά, η εφοδιαστική αλυσίδα, η παραγωγή και το ανθρώπινο δυναμικό. Μέσω του Dynamics 365 Finance and Operations, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα θα διαθέτουν ένα ενοποιημένο ERP που θα καλύπτει χρηματοοικονομικές διαδικασίες και κρίσιμες εμπορικές λειτουργίες όπως η διαχείριση προϊόντων, προμηθευτών και εισαγωγών, απλοποιώντας διαδικασίες, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και αναβαθμίζοντας την εμπειρία των πελατών. Πρόκειται για μια σημαντική καινοτομία, η οποία θα αναδιαμορφώσει πλήρως τις εσωτερικές λειτουργίες της αλυσίδας.

Με τη βοήθεια του Dynamics 365 Finance and Operations, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα τα επόμενα πέντε χρόνια θα:

Ενισχύσουν λειτουργίες/πρακτικές που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό, ώστε να υποστηρίζουν πάνω από 2.200 εργαζομένους

Αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη για την απλοποίηση διαδικασιών

Εισάξουν λύσεις νέας γενιάς σε ότι αφορά τα σημεία πώλησης

Επιταχύνουν τις διαδικασίες βιωσιμότητας μέσω λογισμικού ESG

Αξιοποιήσουν το Power Platform για την εγγενή επέκταση δυνατοτήτων

Ενοποιήσουν δεδομένα και θα αντλήσουν επιχειρηματική ευφυΐα μέσω του Microsoft Fabric

Σε δήλωσή του, ο CEO των Υπεραγορών Αλφαμέγα, κ. Γιώργος Θεοδότου, ανέφερε: «Η συνεργασία μας αυτή με τη Microsoft επαναβεβαιώνει την σταθερή προσήλωσή μας στη συνεχή εξέλιξη και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών μας. Το μονοπάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού, το οποίο πρώτοι ως αλυσίδα λιανικού εμπορίου στην Κύπρο ακολουθήσαμε, δεν αποτελεί για εμάς ένα ακόμα τεχνολογικό έργο. Πρόκειται για μια καλά μελετημένη στρατηγική επιλογή, η οποία ενισχύει την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητά μας, ενδυναμώνει τους ανθρώπους μας με σύγχρονα εργαλεία και μας επιτρέπει να προσφέρουμε περισσότερες καινοτόμες επιλογές στους πελάτες μας. Με συνεργασίες όπως η συγκεκριμένη, συμβάλλουμε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο».

Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για αξιοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, ως μοχλού ανάπτυξης και καινοτομίας.