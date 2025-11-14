Η bbf: ξεκίνησε την κατασκευή του Evolution Tower - ενός εμβληματικού κτηρίου γραφείων στη Λεμεσό

Η bbf: ανακοινώνει την έναρξη κατασκευής του Evolution Tower, ενός πρωτοποριακού εμπορικού έργου που έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του σύγχρονου επαγγελματικού χώρου. Το νέο κτήριο ανεγείρεται στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, στην περιοχή Μεσά Γειτονιά, κοντά στην Αγία Φύλα — έναν από τους πιο ζωντανούς και αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς άξονες της Λεμεσού.

Το Evolution Tower σχεδιάστηκε αποκλειστικά για σύγχρονους, υψηλής ποιότητας γραφειακούς χώρους και αποτελεί το ένατο εμπορικό έργο της bbf:, ενώ ακολουθούν άλλα 15. Χτισμένο σε στρατηγική τοποθεσία, προσφέρει άμεση πρόσβαση σε βασικές αρτηρίες της πόλης, ενώ η γύρω περιοχή διαθέτει πληθώρα επιλογών για φαγητό, καφέ και καθημερινές ανάγκες — κάνοντας τη ζωή στο γραφείο πιο άνετη και ισορροπημένη.

«Το Evolution Tower εκφράζει το όραμά μας να δημιουργούμε χώρους εργασίας που εμπνέουν και ενδυναμώνουν τους ανθρώπους. Φέρνουμε στη Λεμεσό έναν χώρο όπου η καινοτομία, η λειτουργικότητα και η άνεση συνυπάρχουν αρμονικά. Είναι μια νέα εποχή για την επαγγελματική ζωή — όπου η εργασία και η ευεξία συναντώνται. Με προσεγμένες παροχές, εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και αίσθηση ισορροπίας, το Evolution Tower κάνει την καθημερινότητα πιο ευχάριστη, πιο ανθρώπινη και πιο δημιουργική», δήλωσε ο Αντρέας Σιαμτάνης, Development Director της bbf:.

Ένα νέο επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας

Το Evolution Tower ξεχωρίζει για τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και τις υψηλού επιπέδου παροχές του:

Το καμπυλωτό σχήμα του συνδυάζει αισθητική και λειτουργικότητα, προσδίδοντας στο κτήριο μια δυναμική, σύγχρονη ταυτότητα.

Περιλαμβάνει 18 σύγχρονες γραφειακές μονάδες σε 8 ορόφους, δύο εκ των οποίων έχουν ήδη διατεθεί.

Διαθέτει πολυτελές γυμναστήριο

Μεγάλα ανοίγματα και άφθονο φυσικό φως δημιουργούν ένα ευχάριστο, φωτεινό περιβάλλον εργασίας.

Κοινόχρηστοι χώροι που αποπνέουν κομψότητα, άνεση και αίσθηση φιλοξενίας.

Ενεργειακή απόδοση Α+ και κορυφαία κατασκευαστικά πρότυπα που εξασφαλίζουν βιωσιμότητα και ποιότητα.

Περισσότερο από ένα απλό επαγγελματικό έργο, το Evolution Tower αποτελεί σύμβολο ανάπτυξης και εξέλιξης, εκφράζοντας τον δυναμισμό και τον σύγχρονο χαρακτήρα της Λεμεσού. Με αυτό το έργο, η bbf: συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη στον σχεδιασμό και την ποιότητα των επαγγελματικών χώρων, προσφέροντας ένα περιβάλλον όπου η αισθητική, η λειτουργικότητα και η τεχνολογία αιχμής συνδυάζονται με αρμονία.