Η Universal Life, ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της ασφάλισης ζωής και υγείας στην Κύπρο, εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην εμπειρία εξυπηρέτησης των πελατών της, παρουσιάζοντας τη νέα διαδικτυακή πύλη U connect. Πλήρως ανανεωμένη και εναρμονισμένη με τη σύγχρονη ταυτότητα της εταιρείας, η νέα πλατφόρμα αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση του brand promise «Φροντίζουμε όσα αξίζουν», προσφέροντας φροντίδα που δεν είναι απλώς υπόσχεση, αλλά πράξη, ακόμα και ψηφιακά.

Με μοντέρνο σχεδιασμό και νέα αισθητική, το U connect υιοθετεί το οπτικό αποτύπωμα της νέας εταιρικής ταυτότητας της Universal Life, εκφράζοντας με σαφήνεια την εξέλιξη και τον πελατοκεντρικό της προσανατολισμό. Η εμπειρία χρήστη βελτιώνεται σημαντικά, προσφέροντας διαφάνεια, άνεση και προσωποποιημένη πλοήγηση, τόσο για ατομικά όσο και για ομαδικά ασφαλιστικά σχέδια.

Με το U connect οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ασφαλιστικά τους συμβόλαια, να διαχειρίζονται τα επενδυτικά σχέδια τους, να υποβάλουν ακόμα πιο εύκολα τις απαιτήσεις υγείας τους, καθώς και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση. Το U connect αποτελεί πλέον τον απόλυτο ψηφιακό σύμμαχο στη διάθεσή των πελατών, διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, από οποιαδήποτε συσκευή.

Το U connect είναι κάτι παραπάνω από μια τεχνολογική αναβάθμιση: είναι η φυσική εξέλιξη της φροντίδας, όπως την οραματίζεται και την προσφέρει η Universal Life.

Με πίστη στις αξίες της Ακεραιότητας, της Ενσυναίσθησης, της Αριστείας και της Ομαδικότητας, η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσεται, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, με φροντίδα που προσαρμόζεται στον σύγχρονο τρόπο ζωής.