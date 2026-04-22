Ανακοίνωση εξέδωσε η Πρόεδρος ΑΣΤΕΠΑΗΚ, σύμφωνα με την οποία ο πιο στενός σύμμαχος και το ισχυρότερο στήριγμα της ΑΗΚ είναι η κοινωνία. Για να επιβιώσει η ΑΗΚ από τον αδυσώπητο πόλεμο των ιδιωτικών συμφερόντων, πρέπει να στηριχθεί στην κοινωνία και να στηρίξει την κοινωνία.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει η Πρόεδρος ΑΣΤΕΠΑΗΚ, για να επιβιώσει η ΑΗΚ από τον αδυσώπητο πόλεμο των ιδιωτικών συμφερόντων, πρέπει να στηριχθεί στην κοινωνία και να στηρίξει την κοινωνία. Τονίζει ότι είναι σφάλμα η ΑΗΚ και το προσωπικό του Οργανισμού να βρίσκεται απέναντι στην κοινωνία με απεργιακά μέτρα, νομίζοντας ότι θα διορθωθούν εγκληματικά λάθη του παρελθόντος, για τα οποία ευθύνονται αυτοί που είχαν και έχουν ακόμα τα ηνία στα χέρια τους.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο πιο στενός σύμμαχος και το ισχυρότερο στήριγμα της ΑΗΚ, είναι η κοινωνία. Ο πιο στενός σύμμαχος και το ισχυρότερο στήριγμα της κοινωνίας, είναι η ΑΗΚ γιατί υπηρετεί την κοινωνία.

Για να επιβιώσει η ΑΗΚ από τον αδυσώπητο πόλεμο των ιδιωτικών συμφερόντων, πρέπει να στηριχθεί στην κοινωνία και να στηρίξει την κοινωνία. Είναι σφάλμα η ΑΗΚ και το προσωπικό του Οργανισμού, να βρίσκεται απέναντι στην κοινωνία, με απεργιακά μέτρα, νομίζοντας ότι θα διορθωθούν εγκληματικά λάθη του παρελθόντος, για τα οποία ευθύνονται αυτοί που είχαν και έχουν ακόμα τα ηνία στα χέρια τους.

Τα λάθη θα διορθωθούν μόνο εάν η ΑΗΚ η ίδια, το Διοικητικό Συμβούλιο, η διευθυντική ομάδα, και οι συντεχνίες, αλλάξουν νοοτροπία, τρόπο σκέψης και δράσης. Πρώτα λοιπόν να αλλάξουμε εμείς, για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε με ομογνωμία για την επιβίωση της ΑΗΚ μέσα στο παρών εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Καλούμε τις συντεχνίες ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ – ΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ, έστω και την ύστατη στιγμή, όπως κάνουν δεύτερες σκέψεις με τα απεργιακά μέτρα που έχουν εξαγγείλει. Καλούμε τον Προέδρο και το Δ.Σ. της ΑΗΚ όπως αναλάβουν πρωτοβουλία και συντονιστικό ρόλο, μαζί με όλες τις συντεχνίες που εκπροσωπούν το προσωπικό, με συντονισμένες προσπάθειες και δράσεις που θα αποφασιστούν μέσα από ένα εποικοδομητικό διάλογο, να δράσουμε τάχιστα, με σύμμαχο την κοινωνία και με στόχο να επιτραπεί στην ΑΗΚ να ανακτήσει και να επιτελέσει την κοινωνική της αποστολή, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των καταναλωτών.