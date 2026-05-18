Ικανοποίηση ΕΒΕ Λάρνακας για αποφάσεις σχετικά με λιμάνι και μαρίνα της πόλης

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας (ΕΒΕ Λάρνακας) εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, αναφορικά με την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας.

«Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί αποτελούν ένα ουσιαστικό και θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τη Λάρνακα και ευρύτερα για την κυπριακή οικονομία» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΒΕ Λάρνακας. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η απόφαση όπως η Αρχή Λιμένων Κύπρου αναλάβει εξ ολοκλήρου την υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβανομένων του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου, προστίθεται.

Το Επιμελητήριο καταγράφει μεταξύ των βασικών αποφάσεων, την αναβάθμιση του λιμανιού σε τουριστικό λιμάνι και διαχείρισης συμβατών εμπορικών φορτίων, την άμεση αναβάθμιση του εξοπλισμού για αποτελεσματικότερη διαχείριση οχληρών φορτίων και καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας και την επέκταση και αναβάθμιση της μαρίνας με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 σκαφών.

Επίσης αναφέρεται στην παραχώρηση περίπου 50.000 τ.μ. χερσαίου χώρου για αστικές αναπτύξεις, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες της πόλης και στην ενοποίηση του παραλιακού μετώπου της Λάρνακας, ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της πόλης, όπως αναφέρει.

Παράλληλα, «το ΕΒΕΛ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι έχουν τεθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την προώθηση του έργου, καθώς μέχρι τις 30 Ιουνίου αναμένεται να παρουσιαστεί ολοκληρωμένος οδικός χάρτης υλοποίησης από την Αρχή Λιμένων Κύπρου. Επιπρόσθετα, θετική εξέλιξη αποτελεί και η απόφαση για σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης με τη συμμετοχή του Κράτους της Αρχής Λιμένων Κύπρου και των φορέων της πόλης, με στόχο τον συντονισμό και την αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης».

Το ΕΒΕΛ επαναλαμβάνει πως η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου ενώ «αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρουσίαση της ολοκληρωμένης μελέτης και του σχεδιασμού υλοποίησης, ώστε να διαμορφωθεί ξεκάθαρη εικόνα για τα επόμενα βήματα και την έναρξη των εργασιών».