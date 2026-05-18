Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων: Στη 10η θέση η Κύπρος στην Ευρώπη στη χρήση ναργιλέ από μαθητές

Η Κύπρος βρίσκεται στη δέκατη θέση στην Ευρώπη, ως προς τη χρήση ναργιλέ στον μαθητικό πληθυσμό, αναφέρθηκε τη Δευτέρα σε δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσε η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καπνίσματος, ενώ τα τελευταία χρόνια οι μαθητές χρησιμοποιούν πολύ το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Κέντρο Δημιουργικής Ενασχόλησης στη Λάρνακα, ο Δρ. Χρήστος Μηνά, Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), είπε πως «το κάπνισμα με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας διεθνώς, έχοντας ως αποτέλεσμα εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο σε παγκόσμια βάση οι οποίοι μπορούν να προληφθούν».

Πρόσθεσε πως «η φετινή εκστρατεία του Οργανισμού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος 2026, έχει θέμα "Αποκαλύπτοντας τη γοητεία-αντιμετωπίζοντας τον εθισμό στη νικοτίνη και τα προϊόντα καπνού" και εστιάζει στις πρακτικές που χρησιμοποιεί η βιομηχανία καπνού για να προσελκύσει παιδιά και εφήβους μέσω αρωμάτων, ελκυστικής συσκευασίας και διαφήμισης στα ΜΚΔ».

Όπως είπε ο Δρ. Μηνά η «ΑΑΕΚ ως ο ανώτατος συντονιστικός φορέας της Κύπρου στον τομέα των νόμιμων και παράνομων ουσιών εξάρτησης, ενώνει και φέτος τη φωνή της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και όλους τους συνεργάτες της στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του καπνίσματος. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις βλαβερές επιδράσεις των καπνικών προϊόντων και η προστασία τους από τις παρεμβάσεις της καπνοβιομηχανίας».

Η Αρχή, συνέχισε ο Δρ. Μηνά «εργάζεται για την αντιμετώπιση του καπνίσματος και έχει θέσει συγκεκριμένες προτεραιότητες στην Εθνική Στρατηγική για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 2021 – 2028. Βασικές προτεραιότητες αποτελούν η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για το κάπνισμα, η πρόληψη του καπνίσματος και των καπνικών προϊόντων στον γενικό πληθυσμό/η δημιουργία περιβαλλόντων απαλλαγμένων από καπνό και η δημιουργία κλινικών κατευθυντήριων γραμμών για τη θεραπεία της εξάρτησης από τη νικοτίνη».

Στον χαιρετισμό του ο Δρ. Μηνά σημείωσε πως «η αντιμετώπιση του καπνίσματος και της εξάρτησης από τη νικοτίνη αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων μας. Η προστασία των παιδιών και των νέων μας από τα καπνικά προϊόντα και τις πρακτικές της καπνοβιομηχανίας είναι προτεραιότητα που απαιτεί συνεργασία, ενημέρωση και συνεχή δράση». Σημείωσε πως «η Αρχή θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την πρόληψη, την ενημέρωση και την προώθηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων, με στόχο μια κοινωνία απαλλαγμένη από τον καπνό και τη νικοτίνη».

Από την πλευρά της η Μαρία Ανδρέου, εκπρόσωπος του Υπουργού Υγείας ανέφερε πως «η σημερινή ημέρα αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση ότι το κάπνισμα εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την υγεία των πολιτών. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, οι συνέπειες της χρήσης καπνικών προϊόντων συνεχίζουν να επηρεάζουν σοβαρά τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, προκαλώντας χρόνιες ασθένειες, πρόωρους θανάτους και σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις».

Πρόσθεσε ότι «ως Υπουργείο Υγείας, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις δράσεις μας μέσα από τις νέες Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διακοπή του καπνίσματος, με στόχο να δώσουμε στους επαγγελματίες υγείας τα σωστά εργαλεία, ώστε να μπορούν να στηρίζουν ουσιαστικά κάθε άνθρωπο που θέλει να κάνει αυτό το σημαντικό βήμα».

Παράλληλα, συνέχισε «το πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος προσφέρει πρακτική και επιστημονική στήριξη σε όσους επιθυμούν να απαλλαγούν από την εξάρτηση του καπνού. Θέλουμε οι πολίτες να γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνοι σε αυτή την προσπάθεια, υπάρχει βοήθεια, υπάρχει καθοδήγηση και υπάρχει ελπίδα» είπε και πρόσθεσε πως «η προστασία της δημόσιας υγείας είναι ευθύνη όλων μας. Με συνεργασία, ενημέρωση και σωστή στήριξη μπορούμε να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερο κάπνισμα και περισσότερη υγεία για τις επόμενες γενιές».

Το Υπουργείο Υγείας, κατέληξε η κα. Ανδρέου «θα συνεχίσει να στηρίζει με συνέπεια κάθε δράση που ενισχύει την πρόληψη, προάγει την υγεία και προστατεύει τους πολίτες».

Ακολούθησε η παρουσίαση των Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη διακοπή του καπνίσματος από τη Δρ. Μαρία Καρεκλά, κλινική ψυχολόγος, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας και τον Δρ. Μιχάλη Τουμπή, Πνευμονολόγο, ο οποίος ασχολείται και με τη διακοπή του καπνίσματος.

Η Δρ. Καρεκλά είπε μεταξύ άλλων πως «οι συγκεκριμένες γραμμές έχουν ολοκληρωθεί και είναι βασισμένες πάνω στην εθνική στρατηγική της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και εναρμονισμένες με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη Σύμβαση πλαίσιο, η οποία έχει υπογραφεί από πάρα πολλές χώρες. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν στόχο να δώσουν στους επαγγελματίες τις κατευθυντήριες γραμμές πως να βοηθήσουν τον κόσμο, τόσο στο κομμάτι της πρόληψης από καπνικά προϊόντα, όσο και στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια διακοπή του καπνίσματος, έτσι ώστε να καταφέρουμε η επόμενη γενιά να είναι όσον το δυνατό γίνεται καθαρή από καπνό» σημείωσε.

Ανέφερε ακόμα ότι «οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν τις καλύτερες και εμπειρικά τεκμηριωμένες μεθόδους για διακοπή του καπνίσματος. Φαίνεται ότι οι έρευνες στηρίζουν τη φαρμακοθεραπεία σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία γνωστικό-συμπεριφορικής κατεύθυνσης ως τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο για διακοπή του καπνίσματος, σημείωσε.

Πρόσθεσε επίσης πως «οι κατευθυντήρες γραμμές στοχεύουν όλο τον πληθυσμό και συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές σε ειδικές ομάδες που χρειάζονται μια διαφορετική προσέγγιση, όπως οι έγκυοι, οι έφηβοι, τα παιδιά καθώς και άτομα με κάποια ασθένεια, μεταξύ των οποίων πνευμονολογικά προβλήματα και άσθμα».

Όπως εξήγησε η Δρ. Καρεκλά τα ποσοστά σε σχέση με πέρσι φαίνεται να είναι περίπου σταθερά, ωστόσο το άτμισμα είναι που φαίνεται να έχει μια ανοδική πορεία. Μέσα στις κατευθυντήριες γραμμές έχουμε και συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο αφορά και το άτμισμα και τη διακοπή αυτών των σκευασμάτων».

Εξάλλου ο Δρ. Τουμπής είπε πως «εκτός από τις οδηγίες διακοπής καπνίσματος, στις Κατευθυντήριες Γραμμές παρατίθενται και στοιχεία στατιστικά που διαθέτει η Αρχή γύρω από το κάπνισμα στην Κύπρο, τόσο στον ενήλικο όσο και στον μαθητικό πληθυσμό. Η Κύπρος είναι λίγο πιο πάνω από το μέσο όρο καπνίσματος σε σχέση με την Ευρώπη και για τον μαθητικό πληθυσμό δυστυχώς είμαστε αρκετά, πάνω αν λάβουμε υπόψη μας και την χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου».

Πρόσθεσε ότι «τα τελευταία χρόνια το ηλεκτρονικό τσιγάρο χρησιμοποιείται πάρα πολύ από τον μαθητικό πληθυσμό και περιμένουμε και τα χειρότερα. Ακόμα η Κύπρος είναι δέκατη ως προς τη χρήση ναργιλέ στους εφήβους, στο μαθητικό πληθυσμό» είπε.

Σε άλλη ερώτηση η Δρ. Καρεκλά απάντησε πως «έγιναν πάρα πολλές έρευνες και δοκιμές για τις κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται σε έρευνες ανά τον παγκόσμιο αλλά και στον κυπριακό πληθυσμό, Εναρμονίζουμε τις κατευθυντήριες γραμμές με αυτές που υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού και όλες είναι ερευνητικά εμπεριστατωμένες».

Όσον αφορά τις αιτίες που φαίνεται να οδηγούν τους μαθητές να καπνίσουν, η Δρ. Καρεκλά είπε ότι «από έρευνες που έγιναν στην Κύπρο φαίνεται ότι πολλοί ξεκινούν το κάπνισμα ή το άτμισμα για κοινωνικούς λόγους. Ως ψυχολόγος, ένα από τα ανησυχητικά φαινόμενα που βλέπουμε είναι ότι οι νέοι ξεκινούν είτε το κάπνισμα είτε το άτμισμα για αντιμετώπιση συναισθηματικών καταστάσεων όπως άγχος, στρες και άλλα».

Οι λόγοι, όμως, πρόσθεσε «γιατί συνεχίζει κάποιος το άτμισμα διαφέρουν και μετατρέπεται στον εθισμό». «Αρα βλέπουμε ότι μπορούν να ξεκινούν το άτμισμα για ένα λόγο αλλά το συνεχίζουν λόγω του εθισμού στη νικοτίνη» κατέληξε.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ